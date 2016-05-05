Формула-1: Ферстаппен заменит Квята в Red Bull Racing на Гран-при Испании

Команда Red Bull Racing официально подтвердила, что на следующем этапе в Испании напарником Даниэля Риккардо будет Макс Ферстаппен, в то время как россиянин Даниила Квят возвращается в Toro Rosso, сообщает autosport.com.

Разговоры о рокировке появились ещё накануне вечером, причиной тому стало провальное выступление Квята на домашнем этапе в Сочи, где он на старте испортил гонку не только пилоту Ferrari Себастьяну Феттелю, но и собственному партнёру по команде. Российский гонщик подвергся серьёзной критике со стороны коллег и экспертов, и в RBR провели с ним жёсткую беседу.

«Макс доказал, что является выдающимся молодым талантом, – прокомментировал такое решение руководитель RBR Кристиан Хорнер. – Его выступление за Toro Rosso было впечатляющим, и мы рады предоставить ему шанс в Red Bull Racing.

Мы находимся в уникальном положении, учитывая, что все четыре гонщика Red Bull имеют долгосрочные контракты, поэтому у нас есть возможность перемещать их между двумя командами.

Даниил сможет продолжить своё развитие в Toro Rosso, в команде, которая ему хорошо знакома. Это должно помочь ему восстановить форму и продемонстрировать свой потенциал».

Напомним, что Квят выступал за Toro Rosso в дебютном сезоне в 2014 году.