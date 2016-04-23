Российский гонщик команды Формулы-1 избил соперника

Резервный пилот команды Формулы-1 "Форс Индия" Никита Мазепин после заезда в Формуле-3 устроил драку с соперником, сообщает Autosport.

17-летний россиянин, который в Формуле-3 выступает за команду "Хайтек ДжиПи", был недоволен, что его британский ровесник Каллум Иллот испортил ему заезд на новых шинах. В результате гонщик начал драку.

После инцидента Мазепина дисквалифицировали на одну гонку. Босс команды, за которую выступает Иллот, был недоволен таким решением, считая, что оно слишком мягкое. По словам Фрица ван Амерсфора, он разочарован поведением стюардов и Международной федерации автоспорта.

"Это абсурдное решение! Каллума дважды ударили по лицу, дважды! Первая реакция могла быть эмоциональной, но когда их разняли, Мазепин снова напал. У Каллума синяк под глазом, опухшая челюсть и эмоциональная травма", - сказал ван Амерсфор.

Добавим, что Никита Мазепин занимается автогонками с семи лет. Его отец, Дмитрий Мазепин, является основным владельцем и председателем совета директоров химической компании "Уралхим". Несколько раз его признавали одним из самых финансово состоятельных людей в РФ.

В начале 2016 года Мазепин-младший подписал контракт с командой Формулы-1 "Форс Индия" и теперь является в индийской "конюшне" пилотом развития.