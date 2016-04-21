Формула-1: Президент "Феррари" выступил против слияния "Альфа Ромео" с другими командами

Говоря о возможном возвращении в Формулу-1 бренда "Альфа Ромео" президент "Феррари" Серджио Маркионне скептически отнесся к возможной сделке с "Заубер", сообщает F1news.

"Если в "Альфа Ромео" решат вернуться в гонки, есть разные варианты, но они очень близки с "Феррари", а в такой ситуации всегда лучше сначала рассмотреть какие-то возможности внутри, чем искать снаружи", - отмечает Маркионне.

"Альфа Ромео" в последний раз выступала в Формуле-1 в 1985 году. На счету итальянской команды два чемпионских титула в личном зачете в 1950 и 1951 году.

"Альфа Ромео" также выиграла самый первый мировой чемпионат Гран-при 1925 года. Под эгидой марки Энцо Феррари основал гоночную команду "Скудерия Феррари", которая была командой "Альфа Ромео" до того, как стала независимой в 1939 году.