Гонщику "Макларена" Алонсо временно разрешили участвовать в следующем Гран-При Формулы-1

Пилот команды "Макларен", выступающей в Формуле-1, Фернандо Алонсо получил от врачей предварительный допуск к участию в Гран-При Китая, сообщает f1news.ru, ссылаясь на решение Международной Федерации автоспорта (FIA).

Перед началом гоночного уик-энда Алонсо провел несколько часов в медицинском центре, где проходил тесты, связанные с последствиями аварии на Гран-при Австралии - первой гонке сезона.

После первой пятничной тренировки Фернандо пройдёт дополнительное обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение о его участии в Гран-При.

Как сообщал УНИАН, двухкратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо во время гонки в Мельбурне 20 марта попал в тяжелую аварию.







Медицинская комиссия FIA не допустила его к участию в Гран-При Бахрейна, которое состоялось спустя две недели после инцидента. Гонщика "Макларена" во время этой гонки заменил тест-пилот Стоффель Вандорн.

Гран-При Китая состоится в ближайшее воскресенье, 17 апреля.