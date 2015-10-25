Хэмилтон стал чемпионом мира "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл гонку Гран-при США в Остине, одержав 10-ю победу в сезоне, 43-ю в карьере и досрочно гарантировав себе третий чемпионский титул, сообщает сайт "Формулы-1".

Нико Росберг финишировал вторым и команда Mercedes вновь установила победный дубль. Себастьян Феттель поднялся на третью ступеньку подиума.

После этой гонки у британца Хэмилтона на счету в общей турнирной таблице 327 очков, немца Феттеля 251 очко, еще одного немца Росберга - 247 баллов.

В командном зачете (Кубок конструкторов) у Мерседес - 574 очка, Феррари - 374 очка, Уильямс - 220.