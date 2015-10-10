Гонщик "Формулы-1" Сайнс попал в страшную аварию на Гран-при в Сочи (видео)

Пилот "Формулы-1" испанец Карлос Сайнс потерял управление над машиной в 13-м повороте, на высокой скорости вылетел за пределы трассы и врезался в барьер безопасности, сообщает motorsport.com.

Спасателям потребовалось 20 минут, чтобы эвакуировать испанца из машины, после чего он был доставлен в медицинский центр, а уже затем – в четвертую городскую больницу.

Его менеджер Борха Ортис посетил его, когда тот уже прошел медицинское обследование.

«Карлос чувствует себя прекрасно. Его обследуют, с ним все в порядке. Ничего не болит. Спасибо за поддержку», – написал Ортис в твиттере.

Следом в госпитале побывал и отец гонщика Карлос Сайнс-старший.

«Только что разговаривал с Карлосом. Слава Богу, с ним все нормально. Он сейчас проходит обследования, но уже ясно, что все благополучно. Я благодарю всех за поддержку», – написал он.

Испанский гонщик пропустит сегодняшнюю квалификацию, но насчет участия в завтрашней гонке решение пока не принято. Сам он уже успел сообщить о своем желании выйти на старт: «Все отлично. Не о чем беспокоиться. Уже думал, как убедить врачей разрешить мне завтра стартовать», – написал он в своем микроблоге.

Гран-при России в Сочи проходит 9-11 октября.