Шумахер начал выздоравливать

Об этом рассказала менеджер бывшего немецкого автогонщика Сабина Кем, сообщает Lenta.ru со ссылкой на таблоид Bild.

«У него есть небольшие успехи. Это дает надежду на восстановление», — отметила представитель спортсмена. На какой стадии реабилитации находится ее клиент, она не уточнила.

В мае Кем рассказывала, что скорого выздоровления Шумахера не предвидится. По словам менеджера, ему предстоит «долгая битва».

О состоянии здоровья 46-летнего спортсмена известно лишь то, что он уже не прикован к постели и может, например, сидеть в кресле. Шумахер узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались. Расходы на лечение превысили 10 миллионов фунтов стерлингов, жене немца Коринне ради оплаты восстановления пришлось продать личный самолет Шумахера.

Экс-автогонщик проходит курс реабилитации на собственной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. Он вернулся туда из клиники в сентябре 2014 года. До этого Шумахер более полугода находился в коме из-за несчастного случая, произошедшего во время катания на горных лыжах в декабре 2013-го. Тогда немец упал и ударился головой о камень.