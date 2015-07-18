Скончался экс-пилот "Формулы-1" 25-летний Жюль Бьянки

Скончался французский пилот "Формулы-1" Жюль Бьянки, который получил тяжелые травмы, врезавшись в эвакуатор на гонках в Японии в октябре прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Прес.

"Жюль боролся до самого конца, и он всегда так делал, но сегодня его битва подошла к концу", — говорится в тексте заявления семьи гонщика, опубликованном в социальной сети Facebook.

Семья Бьянки поблагодарила врачей больницы, в которой находился пилот.

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В конце гонки на Гран-при Японии 5 октября 2014 года Бьянки, вылетев с трассы, врезался в эвакуатор, перевозивший машину пилота "Заубера" Адриана Сутиля. Получивший черепно-мозговую травму француз был доставлен в больницу префектуры Миэ в Йоккаити, где ему сделали операцию. В ноябре Бьянки был перемещен в одну из клиник Ниццы, где был выведен из состояния искусственной комы.

В понедельник отец пилота Филипп Бьянки заявил, что шансов на прогресс в выздоровлении его сына становится все меньше.

Справка. Жюль Бьянки родился 3 августа 1989 года в Ницце в семье гонщиков. Его дедушка Мауро Бьянки был бельгийским гонщиком, выступавшим в младших сериях, трижды становился победителем в классе GT. Брат Мауро Люсьен принял участие в 19 Гран-при "Формулы-1" и набрал шесть очков. Он выиграл известную гонку 24 часа Ле-Мана в 1968 году, а годом позже погиб во время тестов перед этой гонкой.