Хэмилтон выиграл последний Гран-при Формулы-1 в сезоне-2018

Британец первым завершил гонку в Абу-Даби.

Действующий чемпион мира по автогонкам Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" одержал победу на последнем этапе сезона 2018 года в Абу-Даби.

Вторым в гонке финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третье место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Стоит отметить, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из "Макларена" проводил последнюю гонку в своей карьере в Формуле-1, финишировав на 11-й строчке и остановившись в шаге от очковой зоны.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби.

Гонка. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,581

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +15,379

5. Валттери Боттас («Мерседес») +47,957

6. Карлос Сайнс («Рено») +1.12,548

7. Шарль Леклер («Заубер») +1.30,789

8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.31,275

9. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

Не финишировали: Пьер Гасли («Торо Россо»), Эстебан Окон («Форс Индия»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Кими Райкконен («Феррари»), Нико Хюлькенберг («Рено»).