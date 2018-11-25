Хэмилтон выиграл последний Гран-при Формулы-1 в сезоне-2018
Действующий чемпион мира по автогонкам Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" одержал победу на последнем этапе сезона 2018 года в Абу-Даби.
Вторым в гонке финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третье место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Стоит отметить, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из "Макларена" проводил последнюю гонку в своей карьере в Формуле-1, финишировав на 11-й строчке и остановившись в шаге от очковой зоны.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Гонка. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,581
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +15,379
5. Валттери Боттас («Мерседес») +47,957
6. Карлос Сайнс («Рено») +1.12,548
7. Шарль Леклер («Заубер») +1.30,789
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.31,275
9. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
Не финишировали: Пьер Гасли («Торо Россо»), Эстебан Окон («Форс Индия»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Кими Райкконен («Феррари»), Нико Хюлькенберг («Рено»).