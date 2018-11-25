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Хэмилтон выиграл последний Гран-при Формулы-1 в сезоне-2018

17:46, 25 ноября 2018
Мотор
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Льюис Хэмилтон выиграл последний Гран-при в сезоне-2018 / REUTERS

Действующий чемпион мира по автогонкам Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" одержал победу на последнем этапе сезона 2018 года в Абу-Даби. 

Вторым в гонке финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третье место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Стоит отметить, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из "Макларена" проводил последнюю гонку в своей карьере в Формуле-1, финишировав на 11-й строчке и остановившись в шаге от очковой зоны.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби.

Гонка. Топ-10 

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 

2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,581 

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706 

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +15,379 

5. Валттери Боттас («Мерседес») +47,957 

6. Карлос Сайнс («Рено») +1.12,548 

7. Шарль Леклер («Заубер») +1.30,789 

8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.31,275 

9. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг 

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг 

Не финишировали: Пьер Гасли («Торо Россо»), Эстебан Окон («Форс Индия»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Кими Райкконен («Феррари»), Нико Хюлькенберг («Рено»).

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Теги: #Формула-1#Льюис Хэмилтон