Поляк Кубица назначен боевым пилотом команды Уильямс в Формуле-1 вместо россиянина Сироткина

33-летний Роберт Кубица возвращается в самые престижные гонки после тяжелейшей травмы, полученной в 2011 году.

Команда Формулы-1 «Уильямс» официально объявила о подписании контракта боевого пилота на сезон-2019 с польским гонщиком Робертом Кубицей.

Как сообщает официальный сайт команды «Уильямса», поляк заменит российского гонщика Сергея Сироткина, который провально выступил в минувшем сезоне, заняв 20-е место в общем зачете среди 20 участников.

Роберт Кубица вновь станет боевым пилотом Формулы-1 после многолетнего перерыва: последний раз Кубица выступил на Гран-при Абу-Даби 2010 года.

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6 февраля 2011 года перед началом сезона Формулы-1 Кубица попал в тяжелейшую аварию. Роберт получил множественные переломы правой руки, кисти и ноги. Первоначально были опасения, что руку придётся ампутировать. Ночь после операции Роберт провёл в искусственной коме.

По словам многих экспертов, на восстановление гонщика ушло слишком много времени и возвращение Кубицы в Формулу-1 было невозможно. Однако в сезоне-2018 Кубица являлся резервным пилотом «Уильямса» и гонщиком по развитию, а также принял участие в тестах и нескольких первых пятничных тренировках в рамках Гран-при.

На счету Кубицы 12 подиумов за карьеру и одна победа в Формуле-1. В 2008 году он занял четвёртое место в личном зачёте чемпионата мира.