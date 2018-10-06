Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии Формулы-1
11:48, 06 октября 2018Мотор
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Пару на стартовой решетке в гонке британцу составит партнер по команде Merсedes Боттас.
Льюис Хэмилто выиграл квалификацию Гран-при Японии / Reuters
На автодроме Сузука завершились квалификационные заезды Гран-при Японии чемпионата мира по автоспорту в классе машин Формула-1.
Победителем предварительных заездов стал пилот немецкой команды Mercedes британец Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.
Спортсмен преодолел быстрейший круг за 1 минуту 27,768 секунды.
Следом за ним финиширова партнер по команде финский пилот Валттери Боттас. А на второй решетке стартового поля - 3-4 места - разместятся Макс Ферстаппен из Red Bull и Кими Райкконен из Ferrari.
Любопытно, что второй пилот итальянской конюшни Ferrari Себастьян Феттель показал лишь 9-й результат.
Гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 7 октября.
formula1.com
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