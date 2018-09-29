Боттас опередил Хэмилтона в квалификации Гран-при России Формулы-1

Два пилота Мерседеса начнут гонку в Сочи с первой решетки.

В Сочи завершилась квалификация Гран-при Росси Формулы-1, где Валттери Боттас обошел своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Боттас проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 31.387 секунды, сообщает официальный сайт соревнований. Хэмилтон отстал от партнера по команде на 0,144 секунды. На второй линии стартовой решетки стартуют два пилота Феррари - Себастьян Феттель и Кимми Райкконен. Гонка Гран-при России состоится в Сочи в Олимпийском парке в воскресенье, 30 сентября.

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