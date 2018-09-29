Боттас опередил Хэмилтона в квалификации Гран-при России Формулы-1
17:14, 29 сентября 2018Мотор
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Два пилота Мерседеса начнут гонку в Сочи с первой решетки.
Боттас выиграл квалификацию Гран-при России в Сочи / Reuters
В Сочи завершилась квалификация Гран-при Росси Формулы-1, где Валттери Боттас обошел своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона.
Боттас проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 31.387 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Хэмилтон отстал от партнера по команде на 0,144 секунды.
На второй линии стартовой решетки стартуют два пилота Феррари - Себастьян Феттель и Кимми Райкконен.
Гонка Гран-при России состоится в Сочи в Олимпийском парке в воскресенье, 30 сентября.
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