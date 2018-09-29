цей матеріал доступний українською

Боттас опередил Хэмилтона в квалификации Гран-при России Формулы-1

17:14, 29 сентября 2018
Мотор
313 0
Боттас выиграл квалификацию Гран-при России в Сочи / Reuters

Боттас проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 31.387 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон отстал от партнера по команде на 0,144 секунды.

На второй линии стартовой решетки стартуют два пилота Феррари - Себастьян Феттель и Кимми Райкконен.

Гонка Гран-при России состоится в Сочи в Олимпийском парке в воскресенье, 30 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сочи#Формула-1#Гран-при