Хэмилтон победил на Гран-при Сингапура и укрепил лидерство в общем зачете в Формуле-1
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Сингапура. Второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим финишировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка
Топ-10
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +8,961
3. Себастьян Феттель («Феррари») +39,945
4. Валттери Боттас («Мерседес») +51,930
5. Кими Райкконен («Феррари») +53,982
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.43,011
7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
8. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг
9. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
Не финишировал: Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия»).
Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1. В его активе стало 256 очков. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 40 очков. На третьей позиции находится Кими Райкконен, опережающий Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена. На счету Кими 174 очка.
В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», второе место занимает «Феррари», третье — «Ред Булл».
Формула-1. Положение в личном зачёте после 15 этапов
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 281 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 241
3. Кими Райкконен («Феррари») — 174