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Хэмилтон победил на Гран-при Сингапура и укрепил лидерство в общем зачете в Формуле-1

19:28, 16 сентября 2018
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Гран-при Сингапура / REUTERS

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Сингапура. Второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим финишировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка 

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +8,961 

3. Себастьян Феттель («Феррари») +39,945 

4. Валттери Боттас («Мерседес») +51,930 

5. Кими Райкконен («Феррари») +53,982 

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.43,011 

7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг 

8. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг 

9. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг 

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг 

Не финишировал: Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия»).

Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1. В его активе стало 256 очков. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 40 очков. На третьей позиции находится Кими Райкконен, опережающий Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена. На счету Кими 174 очка. 

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», второе место занимает «Феррари», третье — «Ред Булл». 

Формула-1. Положение в личном зачёте после 15 этапов 

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 281 очков 

2. Себастьян Феттель («Феррари») — 241 

3. Кими Райкконен («Феррари») — 174 

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Теги: #Формула-1