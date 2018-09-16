Хэмилтон победил на Гран-при Сингапура и укрепил лидерство в общем зачете в Формуле-1

Успех в квалификации британец завершил победой в гонке.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Сингапура. Второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим финишировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +8,961

3. Себастьян Феттель («Феррари») +39,945

4. Валттери Боттас («Мерседес») +51,930

5. Кими Райкконен («Феррари») +53,982

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.43,011

7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

8. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг

9. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

Не финишировал: Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия»).

Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1. В его активе стало 256 очков. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 40 очков. На третьей позиции находится Кими Райкконен, опережающий Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена. На счету Кими 174 очка.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», второе место занимает «Феррари», третье — «Ред Булл».

Формула-1. Положение в личном зачёте после 15 этапов

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 281 очков

2. Себастьян Феттель («Феррари») — 241

3. Кими Райкконен («Феррари») — 174