19-летнего чемпиона Украины по мотокроссу сбила Тойота в Харькове - парень погиб
19-летний харьковчанин, чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове.
Профессионального мотогонщика Тойота сбила, когда тот ехал на велосипеде по проспекту Правды, сообщает ДжеДАІ.
Автомобиль задел парня, но женщина-водитель вместо тормоза нажала на газ. И протащил его с десяток метров.
"Водитель Тойоты находилась на месте происшествия и никуда убегать не собиралась", - комментирует Ольга Грабарь, инспектор отделения коммуникации полиции Харьковской области.
Все, кто знал Андрея Бессонова, до сих пор в шоке. 19-летний харьковчанин, чемпион Украины по мотокроссу, был в десятке лучших гонщиков Европы. Отец Андрея рассказывает, сын побеждал на соревнованиях в Бельгии, Испании и Нидерландах. Имел безупречный стиль управления.
В 2016 году Бессонов стал чемпионом Украины в классе с объемом двигателя 125 куб. см. В 2017 – серебряным призером чемпионата Украины в классе мотоциклов МХ-2. Сейчас спортсмен находился на первой позиции в чемпионате Украины в классе МХ-2.
"Он настолько ездил на трассе аккуратно, это настоящий джентльмен был. Многие ездят агрессивно, сбивают, он никогда этого не делал", - говорит Ольга Бессонова, мать погибшего.
В тот роковой день, говорят родители, Андрей тренировался, восстанавливал силы после Чемпионата Украины, где упал с мотоцикла и просто чудом не пострадал.
Родственники погибшего чемпиона надеются на справедливое расследование и одновременно боятся, что дело будут затягивать. По их данным, женщина, которая была за рулем, сейчас даже не ходит на допросы к следователю.