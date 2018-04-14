Немецкий гонщик Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая в Формуле-1

Его партнер по "Феррари" Кими Райкконен занял вторую позицию.

Немецкий гонщик Себастьян Феттель стал победителем квалификации на Гран-при Китая. В третьем сегменте немец проехал быстрейший круг за 1:31.095. Это на 0.087 секунды быстрее, чем его напарник по "Феррари" Кими Райкконен, ставший вторым.

Оба пилота "Мерседес" начнут гонку во втором ряду стартового поля. Валттери Боттас, уступивший Феттелю 0.530 секунды, будет располагаться на третьей позиции, а Льюис Хэмилтон, проигравший немцу 0.580 секунды, - на четвертой.

Третий ряд на старте займут пилоты "Ред Булл" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, который по итогам квалификации стали пятым и шестым соответственно. Также в топ-10 пробились оба гонщика "Рено" Нико Хюлькенберг (7-й) и Карлос Сайнс (9-й), а также Серхио Перес из "Форс Индия" (8-й) и Роман Грожан из "Хаас" (10-й).

Напомним, что первые два этапа сезона в Формуле-1 – в Австралии и Бахрейне – выиграл Себастьян Феттель. Кроме того, немец выиграл вторую подряд квалификацию.

Гонка на Гран-при Китая состоится на автодроме в Шанхае в воскресенье, 15 апреля.