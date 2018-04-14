Немецкий гонщик Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая в Формуле-1

11:30, 14 апреля 2018
Мотор
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Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая / REUTERS

Оба пилота "Мерседес" начнут гонку во втором ряду стартового поля. Валттери Боттас, уступивший Феттелю 0.530 секунды, будет располагаться на третьей позиции, а Льюис Хэмилтон, проигравший немцу 0.580 секунды, - на четвертой.

Третий ряд на старте займут пилоты "Ред Булл" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, который по итогам квалификации стали пятым и шестым соответственно. Также в топ-10 пробились оба гонщика "Рено" Нико Хюлькенберг (7-й) и Карлос Сайнс (9-й), а также Серхио Перес из "Форс Индия" (8-й) и Роман Грожан из "Хаас" (10-й).

Напомним, что первые два этапа сезона в Формуле-1 – в Австралии и Бахрейне – выиграл Себастьян Феттель. Кроме того, немец выиграл вторую подряд квалификацию.

Гонка на Гран-при Китая состоится на автодроме в Шанхае в воскресенье, 15 апреля.

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Теги: #Формула-1