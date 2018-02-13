"Торонто" обыграл "Тампу-Бэй" в матче двух фаворитов Восточной конференции НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

В ночь на вторник в центральном матче дня Национальой хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс" обыграй "Тампу-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 4:3.

Схватка двух фаворитов Востока едва не лишилась интриги уже к середине матча. Усилиями Уильяма Нюландера и Остона Мэттьюза хозяева повели 3:0 и, казалось, полностью контролировали игру. Шведский форвард отличился двумя роскошными бросками в "девятки", а затем сделал результативную передачу Джейку Гардинеру, в то время как Мэттьюз ассистировал всем трем этим голам. На счету Нюландера 13 (5+8) очков в последних 10 встречах, причем они с Мэттьюзом оба набрали по три очка во второй раз за неделю.

Но лидеры НХЛ не собирались сдаваться на глазах собственных отцов, которые с этого матча начали свой традиционный ежегодный выезд с командой. На 36-й минуте "Лайтнинг" отквитали один гол, а в самом начале третьего периода за 22-секундный отрезок сравняли счет благодаря голам Никиты Кучерова и Янни Гурда. Но на большее южан не хватило. Спустя еще три минуты Андрей Василевский пропустил досадный гол в ближний угол после броска с добивания Джеймса Ван Римсдайка, который и решил исход встречи.

"Просто очередная победа, - невозмутимо заметил Мэттьюз. - Мы ждем от себя побед в каждом матче независимо от того, с кем играем. Но, естественно, когда ты встречаешься с лучшей командой лиги, нужно показывать свою лучшую игру. Мне кажется, сегодня мы выглядели неплохо".

38-летний форвард "Торонто" Патрик Марло провел свой 1551-й матч в карьере и вышел на 13-е место в истории НХЛ, обойдя Алекса Дельвеккио.

"Торонто" одержал четвертую победу подряд и восьмую в девяти последних матчах. "Кленовые" сократили отставание от лидирующего в Атлантическом дивизионе "Бостона" до трех очков, и на шесть отстают от "Тампы".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

13 февраля.

Торонто – Тампа-Бэй – 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 11 В. Нюландер (Гардинер, Мэттьюс), 2:0 – 23 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс), 3:0 – 31 Гардинер (Мэттьюс, В. Нюландер), 3:1 – 35 Киллорн (Кучеров, Пойнт), 3:2 – 40 Кучеров (Киллорн), 3:3 – 41 Гурде (Стэмкос, Коберн), 4:3 – 44 ван Римсдайк (Бозак)

Эдмонтон – Флорида – 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)

Шайбы: 0:1 – 17 Экблад (Мэтисон, Мальгин), 1:1 – 18 Марун (Макдэвид, Овитю), 2:1 – 22 Драйзайтль, 2:2 – 26 Мальгин (Пысик, Мэтисон), 3:2 – 29 Каджула (Хайра, Рассел), 3:3 – 29 Дадонов (Экблад, Бьюгстэд), 3:4 – 40 Трочек (Барков, Йэндл), 4:4 – 46 Слепышев (Летесту), 4:5 – 46 Трочек (Юбердо, Йэндл), 4:6 – 50 Дадонов, 5:6 – 54 Макдэвид (Марун), 5:7 – 59 Трочек

Аризона – Чикаго – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Доми (Ридер, Чикран), 2:0 – 9 Келлер (Степан), 2:1 – 24 Дебринкат (Боума, Тэйвс), 3:1 – 27 Голигоски (Доми, Келлер), 4:1 – 29 Ридер (Фишер), 5:1 – 47 Казинс (Коннотон, Голигоски), 6:1 – 55 Дворак (Риналдо, Фишер)