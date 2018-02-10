"Даллас" одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

"Старз" обыграли "Питтсбург" в серии буллитов.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Далас" одержал пятую победу подряд, обыграв в серии буллитов "Питтсбург", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 5:4.

"Старз" проигрывали со счетом 0:2, забили три гола подряд, а за 73 секунды до конца третьего периода позволили "Питтсбургу" сравнять счет, но смогли вырвать победу в серии буллитов и продлили победную серию до пяти матчей. Джейми Бенн отметился тремя передачами, Александр Радулов продлил результативную серию до трех игр, а Кари Лехтонен сделал 34 сэйва и не дал сопернику забить ни одного буллита. Бенн сделал три передачи в 13-й раз в карьере и сравнялся по этому показателю с Сергеем Зубовым на втором месте в истории "Далласа".

"Пингвинз" потерпели второе поражение за семь матчей. Евгений Малкин не смог продлить голевую серию до шести игр, но сделал одну передачу. Сидни Кросби не может забить 400-й гол в карьере в 10 матчах подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

9 февраля.

Айлендерс – Детройт – 7:6 ОТ (0:3, 1:0, 5:3)

Шайбы: 0:1 – 2 Манта (Крунвалль, Зеттерберг), 0:2 – 5 Фрк (Бертуцци), 0:3 – 14 Зеттерберг (Грин, Нюквист), 1:3 – 29 Эберле (Барзэл), 2:3 – 43 Нелсон (Пелек, Хики), 2:4 – 47 Хелм (Абделькадер, Нильсен), 2:5 – 49 Манта (Зеттерберг, Крунвалль), 3:5 – 54 Нелсон (Барзэл), 4:5 – 55 Ли (Бэйли, Барзэл), 5:5 – 56 Ледди (Эберле, Таварес), 6:5 – 58 Бэйли (Барзэл, Таварес), 6:6 – 59 Грин (Ларкин, Зеттерберг), 7:6 – 63 Нелсон (Барзэл)

Рейнджерс – Калгари – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Хэйс (Деарнэ, Деанджело), 1:1 – 18 Кулак (Годро, Ферланд), 2:1 – 31 Грабнер (Хэйс, Миллер), 2:2 – 32 Лазар (Стэйджан, Ломберг), 2:3 – 38 Ткачак (Броди, Хэмилтон), 3:3 – 46 Нэш (Зукарелло-Асен, Холден), 4:3 – 52 Зибанежад (Шей, Миллер)

Вашингтон – Коламбус – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Карлсон (Врана, Кузнецов), 1:1 – 6 Дюбуа, 2:1 – 19 Кузнецов (Нисканен, Эллер), 2:2 – 20 Панарин (Джонс), 3:2 – 24 Бигл (Смит-Пелли, Стивенсон), 4:2 – 26 Эллер (Оши)

Флорида – Лос-Анджелес – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Экблад (Мэтисон, Мальгин), 1:1 – 23 Шор (Эндрофф, Форборт), 1:2 – 36 Бродзински (Форборт), 1:3 – 40 Копитар (Форборт, Иафалло)

Каролина – Ванкувер – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Песке (Ахо, Дж.Стаал), 2:0 – 14 Ди Джузеппе (Хэнифин, Линдхольм), 3:0 – 19 Ахо (Песке, Слэвин), 3:1 – 23 дель Зотто (Берчи, Бьега), 4:1 – 47 Уильямс (Скиннер)

Виннипег – Сент-Луис – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 24 Тарасенко (Стеен), 0:2 – 30 Берглунд (Шварц, Бортуццо), 0:3 – 31 Стеен (Пьетранжело), 1:3 – 37 Коннор (Рословик), 2:3 – 51 Лайне (Уилер, Коннор), 2:4 – 52 Тарасенко (Баумистер, Штястны), 2:5 – 59 Шварц

Даллас – Питтсбург – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Шейэн (Коул, Астон-Риз), 0:2 – 10 Хагелин, 1:2 – 17 Сегин (Хетерингтон, Бенн), 2:2 – 42 Клингберг (Бенн, Радулов), 3:2 – 46 Хэмьюс (Бенн, Патерин), 3:3 – 58 Шульц (Летанг, Малкин)

Анахайм – Эдмонтон – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Линдхольм, 2:0 – 35 Перри (Гецлаф), 2:1 – 36 Слепышев, 3:1 – 43 Кеслер (Кольяно, Линдхольм), 3:2 – 54 Рассел (Марун, Макдэвид)