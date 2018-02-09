"Тампа" победила "Ванкувер" и сохранила лидерство в общей таблице НХЛ

Матч завершился со счетом 5:2.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа" обыграла "Ванкувер" и сохранила лидерство в общей таблице сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 5:2. НХЛ. Регулярный чемпионат. 8 февраля. Филадельфия – Монреаль – 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) Шайбы: 1:0 – 20 Конекны (Кутюрье, Жиру), 1:1 – 29 Лехконен, 2:1 – 29 Жиру (Симмондс, Гостисбеер), 2:2 – 38 Шоу (Фроуз), 3:2 – 40 Ворачек (Гостисбеер, Жиру), 4:2 – 41 Конекны (Гостисбеер), 4:3 – 57 Галлахер (Гальченюк, Друэн), 5:3 – 59 Проворов (Эллиотт) Нью-Джерси – Калгари – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Шайбы: 0:1 – 24 Монахан (Джиордано, Хэмилтон), 1:1 – 27 Холл, 1:2 – 34 Годро (Ферланд), 1:3 – 38 Монахан (Броди, Годро), 2:3 – 47 Заха (Холл, Бойл) Баффало – Айлендерс – 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) Шайбы: 1:0 – 7 Айкел (Нелсон, Райнхарт), 2:0 – 13 Родригес (Райнхарт, Сканделла), 3:0 – 27 О′Райлли (Окпосо, Ристолайнен), 3:1 – 33 Таварес (Хики, Нелсон), 3:2 – 47 Джонстон (Клаттербак), 3:3 – 54 Ли (Ледди, Бэйли), 4:3 – 55 Райнхарт (Айкел, Родригес) Тампа-Бэй – Ванкувер – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) Шайбы: 1:0 – 14 Кучеров (Хедман, Киллорн), 2:0 – 21 Гурде (Сергачев, Джонсон), 3:0 – 33 Эрни (Наместников, Шустр), 4:0 – 37 Стэмкос (Гурде, Джонсон), 4:1 – 46 Босер (Х.Седин, Эдлер), 4:2 – 50 Берчи (Эдлер, Хорват), 5:2 – 56 Хедман (Кучеров, Стэмкос) Оттава – Нэшвилл – 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Суббан, 1:1 – 8 ДиДоменико (Смит, Дзингел), 1:2 – 18 Йернкрук (Хартнелл, Бонино), 2:2 – 24 Маккормик (Боровецки, Дзингел), 3:2 – 31 Пяярви-Свенссон (Карлссон), 3:3 – 55 Суббан (Йоси, Хартнелл), 4:3 – 63 Хоффман (Дюшен, Шабо) Миннесота – Аризона – 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 17 Э.Стаал (Эннис, Сперджен), 2:0 – 25 Каллен (Олофссон, Дамба), 3:0 – 29 Райлли (Паризе, Каллен), 3:1 – 31 Казинс (Ричардсон, Голигоски), 3:2 – 48 Коннотон (Голигоски, Степан), 3:3 – 59 Казинс (Экман-Ларссон, Степан), 3:4 – 63 Келлер (Коннотон, Перлини) Сент-Луис – Колорадо – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 8 Шенн (Данн, Шварц), 1:1 – 22 Бурк, 2:1 – 24 Барбашев (Апшолл, Парайко), 3:1 – 25 Шенн (Берглунд), 4:1 – 27 Бродзяк (Стеен, Данн), 5:1 – 35 Пьетранжело (Штястны, Данн), 6:1 – 46 Штястны (Гуннарссон, Баумистер) Чикаго – Даллас – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Шайбы: 1:0 – 9 Тэйвс (Сибрук), 1:1 – 25 Сегин (Хэмьюс, Радулов), 1:2 – 26 Джонс (Факса, Элие), 2:2 – 32 Анисимов (Хиностроза, Сибрук), 2:3 – 39 Питлик (Клингберг), 2:4 – 59 Сегин (Патерин) Сан-Хосе – Вегас – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) Шайбы: 1:0 – 4 Павелски (Майер, Бернс), 1:1 – 14 Хаула (Миллер, Перрон), 1:2 – 20 Карлссон (Смит, Маршессо), 2:2 – 31 Майер (Тирни, Бернс), 3:2 – 47 Павелски (Бернс, Кутюр), 3:3 – 49 Макнэбб (Икин, Линдберг), 3:4 – 55 Нил (Миллер, Перрон), 3:5 – 58 Маршессо (Смит)

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