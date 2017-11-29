Харьковское "Динамо" обыграло "Белый Барс", "Кременчук" разгромил "Волков" в чемпионате УХЛ

Сегодня состоялись два матча в рамках 21-го тура Украинской хоккейной лиги.

В Броварах состоялась встреча «Кременчуга» с «Броварскими Волками».

Гости были разгромлены со счетом 0:7. Две шайбы в составе "Кременчуга" забросил Антон Бойков.

В другом поединке харьковское "Динамо" впервые в своей истории обыграло "Белй Барс". Матч завершился в сери буллитов.

«Кременчук» - «Волки» 7:0 (1:0; 2:0; 4:0)

Шайбы: 1:0 Алексанян-Петрович (Грицких, Чернышенко - больш.), 08:21. 2:0 Красильников (Грицких), 32:29. 3:0 Карпенко (Роганов - меньш.), 38:04. 4:0 Бойков (Козачук, Карпенко), 40:41. 5:0 Бойков (Кривошапкин - больш.), 48:25. 6:0 Чернышенко (Красильников, Грицких), 49:18. 7:0 Гриценко (Чорный), 56:30.

"Динамо" - "Белый Барс" 3:2 по буллитам (0:0, 1:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 Лесников (Куцевич, Даниленко), 25:08; 1:1 Хохлов (Ефремов), 32:11; 2:1 Чердак (Халин), 42:23; 2:2 Лесников (Даниленко, Ядловский), 42:52. Решающий буллит: Ефремов