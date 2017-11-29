"Тампа Бей" вернулась на первое место в общей таблице НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей, в центральном из которых "Тампа Бей Лайтнинг" обыграла "Баффало Сейбрз" и вернулась на 1-е место в общей таблице лиги, сообщает официальный сайт соревнований.

"Тампа" в гостях со счетом 2:0 обыграла "Баффало", прервав серию из двух поражений.

Вратарь Андрей Василевский оформил второй шатаут в сезоне, сделав 34 сэйва, Михаил Сергачев забил победный гол, а защитник Дэн Джирарди отметился первой шайбой в сезоне.

"Лайтнинг" вернули себе первое место в общей таблице, на один балл обойдя "Сент-Луис".

"Баффало" проиграл в девятый раз за 10 матчей и впервые за три года не смог забить в двух играх подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

28 ноября.

Баффало – Тампа-Бэй – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Сергачев (Палат, Джонсон), 0:2 – 32 Джирарди (Кучеров, Наместников)

Айлендерс – Ванкувер – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Лэдд (Таварес, Пелек), 1:1 – 6 Ванек (Ганье, Эрикссон), 2:1 – 16 де Хаан (Куини, Хо-Сэнг), 3:1 – 17 Эберле (Бойчак, Барзэл), 4:1 – 23 Ли, 4:2 – 26 Хорват (Танев), 5:2 – 53 Таварес (Пелек, Ли)

Рейнджерс – Флорида – 4:5 (0:3, 3:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Барков (Йэндл, Юбердо), 0:2 – 9 Макгинн (Бьюгстэд), 0:3 – 16 Хэйли (Сивиур, Йэндл), 1:3 – 24 Миллер (Шей, Зукарелло-Асен), 1:4 – 28 Юбердо (Уигар, Мэтисон), 2:4 – 29 Бучневич (Деарнэ, Крайдер), 3:4 – 31 Крайдер (Деарнэ, Бучневич), 4:4 – 53 Крайдер (Бучневич, Деарнэ), 4:5 – 58 Мальгин (Юбердо, Пысик)

Филадельфия – Сан-Хосе – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Жиру (Макдоналд, Ворачек), 1:1 – 10 Тирни (Диллон, Бернс), 1:2 – 18 Торнтон (Кутюр, Павелски), 1:3 – 36 Влэшик (Браун, Кутюр)

Коламбус – Каролина – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Андерсон (Веренски, Дюбуа), 1:1 – 7 Хэнифин (Скиннер, Райан), 2:1 – 23 Веренски (Милано, Веннберг), 2:2 – 50 Макгинн (Джурис, Песке)

Детройт – Лос-Анджелес – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 14 Грин (Хелм, Нильсен), 1:1 – 37 Браун (Фолин, Копитар), 1:2 – 39 Копитар (Мартинес, Даути), 1:3 – 40 Кемпе (Фантенберг, Льюис), 1:4 – 52 Копитар (Маззин, Даути)

Нэшвилл – Чикаго – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Форсберг (Джохансен, Арвидссон), 1:1 – 5 Уинджелс (Шарп, Дебринкат), 2:1 – 23 Уотсон (Ирвин, Битетто), 3:1 – 42 Йоси (Террис), 3:2 – 49 Боума (Рутта, Хэйден)

Калгари – Торонто – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 18 Полак, 0:2 – 32 Зайцев (Мэттьюс, Хайман), 0:3 – 41 Кадри (В. Нюландер), 1:3 – 45 Стоун (Брауэр, Беннетт), 1:4 – 59 Комаров

Эдмонтон – Аризона – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Фишер (Доми, Дворак), 1:1 – 16 Кэссиан (Летесту), 1:2 – 39 Экман-Ларссон (Келлер, Доми), 2:2 – 54 Беннинг (Лучич, Рассел), 3:2 – 65 Нюджент-Хопкинс

Вегас – Даллас – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 32 Факса (Патерин, Хэмьюс), 0:2 – 39 Факса (Питлик, Руссель), 0:3 – 39 Факса (Ричи, Смит)