"Кременчук" обыграл "Белый Барс" в овертайме в матче УХЛ

В Кременчуке завершился матч чемпионта Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" обыграл "Белый Барс" из Белой Церкви, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась в овертайме, со счетом 5:4.

Первый период выдался очень напряжённым: «Кременчук» более активно шёл в атаку, но голкипер "барсов" Сергей Люльчук справлялся с бросками форвардов кременчужан. Однако счёт в матче открыли игроки «Белого Барса» – Олег Гуменюк отдал отличную передачу из-за ворот, "отрезав" таким образом защитников, и Иван Панов буквально "пробил" вратаря «Кременчука» Виталия Власенко.

На старте второго периоде «Белый Барс» смог удвоить преимущество усилиями лучшего защитника УХЛ в октябре Максима Ядловского, который забросил шайбу в большинстве. После второй пропущенной шайбы «Кременчук» стал играть более жёстко и активно, что принесло результат уже в том же втором периоде. На 35-й минуте матча Алексей Костюк успешно сыграл на добивании после броска Даниила Козачука, и открыл счёт шайбам своей команды в поединке.

Вторая шайба «Кременчука», заброшенная спустя четыре минуты, также во многом заслуга Козачука. Защитник набросил на ворота «барсов», и капитан «горожан» Севастьян Карпенко отправил шайбу в ворота Люльчука. Вперёд «Кременчук» смог выйти под занавес второго периода. Отлично разыграли шайбу в зоне «барсов» Владислав Грицких и Дмитрий Чернышенко, которые вывели Сергея Алексаняна-Петровича на ворота – и форвард отличился в четвёртой игре подряд.

Третий период команды играли аккуратно, и можно даже сказать осторожно. За 5 минут до конца встречи Дмитрий Даниленко забросил вторую шайбу своей команды в матче в большинстве, однако чуть больше чем через минуту Дмитрий Чернышенко вывел «Кременчук» вперёд второй раз в матче. Едва разыграв шайбу в центре льда, форвард "барсов" Дмитрий Даниленко протащил шайбу за ворота, и Владислав Куцевич с пятака отправил шайбу в ворота, сравняв счёт.

До самого конца третьей двадцатиминутки счёт так и остался равным, и команды перевели матч в овертайм – уже второй раз в этом сезоне. Победу в матче «Кременчуку» принёс капитан Севастьян Карпенко, который с пятака переиграл вратаря «Белого Барса».

Следующий матч 18-го тура состоится 20 ноября в Белой Церкви, где «Волки» будут принимать «Донбасс». Начало поединка – в 18:45.

«Кременчук» - «Белый Барс» 5:4 ОТ (0:1; 3:1; 1:2; 1:0)

Шайбы: 0:1 Панов (Ромахин, Гуменюк), 14:52. 0:2 Ядловский (Куцевич, Лесников), 24:25. 1:2 Костюк (Козачук, Чорный), 33:48. 2:2 Карпенко (Гриценко, Козачук - больш.), 37:29. 3:2 Алексанян-Петрович (Чернышенко, Грицких), 39:52. 3:3 Даниленко (Лесников, Куцевич), 55:13. 4:3 Чернышенко (Красильников, Грицких), 56:35. 4:4 Куцевич (Даниленко, Лесников), 56:46. 5:4 Карпенко (Грицких, Чернышенко - больш.), 60:59.