Обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" потерпел поражение от "Ванкувера" и другие матчи НХЛ

Накануне в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные поединки регулярного чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» нанесли поражение гостям из «Питтсбург Пингвинз», обыграв обладателей кубка Стэнли со счётом 4:2.

Джейк Гюнцель вывел гостей вперёд на третьей минуте, но следом Брок Бисер восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода американский нападающий оформил дубль, а в третьем периоде стал автором хет-трика, ответив на заброшенную шайбу канадского нападающего «пингвинов» Грега Маккигга. За три с половиной минуты до окончания матча Бо Хорват добавил к трём своим передачам и гол, а Бисер выступил ассистентом, также заработав своё четвёртое очко в игре.

Оттава – Вегас – 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Так (Карлссон), 1:1 – 21 Стоун (Фанюф, Хоффман), 1:2 – 24 Хаула (Перрон, Маршессо), 2:2 – 27 Берроуз (Уайдман, Пайэтт), 2:3 – 32 Маршессо (Хаула, Шмидт), 2:4 – 43 Карлссон (Смит, Маршессо), 2:5 – 46 Хаула (Нил, Перрон), 3:5 – 47 Дзингел (Стоун, Брассар), 4:5 – 59 Карлссон (Террис, Брассар)

Сент-Луис – Торонто – 6:4 (0:1, 3:0, 3:3)

Шайбы: 0:1 – 9 Боргман (Кэррик, Мартин), 1:1 – 22 Тарасенко (Шенн, Шварц), 2:1 – 27 Эдмундсон (Шварц, Шенн), 3:1 – 30 Пьетранжело (Шварц, Шенн), 4:1 – 41 Пяярви-Свенссон, 5:1 – 42 Соботка (Штястны, Стеен), 5:2 – 42 Бозак (Марнер, Мартин), 6:2 – 47 Пьетранжело (Тарасенко, Шенн), 6:3 – 50 Браун (Боргман, Хайман), 6:4 – 53 Бозак (Мартин)

Виннипег – Монреаль – 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 10 Лайне (Бафлин, Уилер), 1:1 – 19 Шоу (Друэн, Пачиоретти), 1:2 – 22 Шоу (Пачиоретти, Уэбер), 2:2 – 37 Копп (Танев), 3:2 – 44 Элерс (Труба, Майерс), 4:2 – 46 Уилер (Бафлин), 4:3 – 48 Плеканец (Галлахер), 4:4 – 55 Петри, 4:5 – 63 Пачиоретти (Уэбер, Гальченюк)

Бостон – Вашингтон – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Уилсон (Стивенсон, Эллер), 0:2 – 13 Овечкин (Орлов, Кузнецов), 1:2 – 23 Пастрняк (Крюг, Бержерон), 1:3 – 38 Уилсон (Орпик), 2:3 – 57 Пастрняк (Крюг, Маршанд)

Тампа-Бэй – Коламбус – 5:4 Б (2:2, 2:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Джонс (Джирарди, Браун), 1:1 – 2 Пойнт, 2:1 – 3 Кучеров (Наместников, Сергачев), 2:2 – 10 Веренски (Хянникяйнен, Дюбуа), 3:2 – 26 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 4:2 – 38 Гурде (Хедман, Киллорн), 4:3 – 49 Хянникяйнен (Джонс, Милано), 4:4 – 51 Дубински (Дженнер, Бьоркстранн)

Флорида – Рейнджерс – 4:5 ОТ (0:0, 2:2, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 23 Сивиур ( Маккензи, Хэйли), 1:1 – 27 Холден (Фаст, Макдона), 2:1 – 34 Сивиур (Хэйли, Маккензи), 2:2 – 38 Шаттенкирк ( Миллер), 2:3 – 45 Грабнер (Фаст), 3:3 – 48 Йэндл (Барков, Макгинн), 3:4 – 51 Нэш ( Миллер, Макдона), 4:4 – 58 Трочек (Юбердо), 4:5 – 61 Шаттенкирк ( Миллер, Нэш)

Филадельфия – Колорадо – 4:5 Б (0:1, 2:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Дюшен (Бэрри, Маккиннон), 1:1 – 21 Филппула (Симмондс, Конекны), 2:1 – 26 Жиру (Ворачек, Гостисбеер), 2:2 – 35 Комо (Немет, Маккиннон), 2:3 – 36 Рантанен (Бэрри, Керфут), 3:3 – 44 Ворачек (Хегг, Кутюрье), 3:4 – 45 Якупов (Дюшен), 4:4 – 46 Уис (Сэнхайм, Уил)

Даллас – Баффало – 5:1 (4:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Элие (Руссель), 2:0 – 7 Факса (Клингберг, Смит), 3:0 – 10 Джонс (Факса, Смит), 4:0 – 12 Сегин (Радулов, Клингберг), 4:1 – 31 О′Райлли, 5:1 – 38 Руссель (Сегин, Клингберг)

Миннесота – Чикаго – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 54 Анисимов (Кэйн, Кит), 0:2 – 58 Дебринкат (Тэйвс)

Аризона – Каролина – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 31 Келлер (Ричардсон), 1:1 – 57 Дж.Стаал (Хэнифин, Ахо)

Ванкувер – Питтсбург – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Гюнцель (Кросби, Кессел), 1:1 – 7 Босер (Хорват), 2:1 – 27 Босер (Хорват, Берчи), 2:2 – 44 Маккегг (Ривс), 3:2 – 45 Босер (Берчи, Хорват), 4:2 – 56 Хорват (Босер, Берчи)

Лос-Анджелес – Нэшвилл – 3:4 ОТ (0:2, 0:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Саломяки (Йернкрук, Вебер), 0:2 – 10 Суббан (Джохансен, Хартнелл), 0:3 – 24 Смит (Форсберг), 1:3 – 40 Иафалло (Тоффоли, Копитар), 2:3 – 45 Фолин (Пирсон, Форборт), 3:3 – 52 Мартинес (Копитар, Даути), 3:4 – 64 Арвидссон (Йернкрук)

Сан-Хосе – Анахайм – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Перри (Грант, Ракелль), 1:1 – 52 Уорд (Гудроу).