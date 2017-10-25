"Белый Барс" обыграл "Волков", забросив 3 шайбы в меньшинстве в матче УХЛ

В Броварах матчем между местными «Волками» и белоцерковским «Белым Барсом» после непродолжительной паузы возобновился регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги Гости, в состав которых вернулись восстановившиеся после травм форварды Дмитрий Даниленко и Кирилл Бондаренко, одержали непростую победу над главным аутсайдером турнира, сообщает официальный сайт УХЛ.

«Волки» открыли счет уже на первой минуте встречи, причем сделала это команда Александра Хмиля в меньшинстве. Шайбу забросил капитан броварчан Алексей Овчинников – 1:0. Однако, «Белый Барс» круто изменил ход встречи в концовке первого периода, когда Никита Табашник реализовал большинство, а Дмитрий Даниленко отметил возвращение на лед голом в равных составах – 1:2.

Второй период белоцерковцы начали с позиции силы, и очень авторитетно напомнили о том, кто являлся фаворитом матча. Иван Панов забил в меньшинстве, еще один гол провел отмечавший свое 18-летие Даниил Печерских – 1:4. К чести «Волков», они не опустили руки, и дважды показали сопернику зубы. Еще до перерыва Алексей Черемнов, реализовав большинство, сократил отставание в счете – 2:4.

А в самом начале третьей двадцатиминутки шайбу забросил защитник-дебютант «Волков» Михаил Бугаёв – 3:4. Во второй части третьего периода разыгралась настоящая драма. Хозяева получали возможности бороться за победу после удалений гостей, но вместо того, чтобы реализовывать большинство, «Волки» еще дважды позволили «Белому Барсу» забить в меньшинстве – по шайбе забросили Евгений Тимченко и Руслан Ромащенко.

«Белый Барс» выиграл со счетом 6:3, а капитан белоцерковцев Руслан Ромащенко, набрав 3 (1+2) очка, обошел на один балл Владимира Чердака в гонке лучших бомбардиров УХЛ. На данный момент в активе Ромащенко 30 (9+21) очков после 13-ти матчей, а у набирающего баллы в каждом из 11-ти сыгранных им поединков Владимира Чердака – 29 (14+15).

Напомним, что команда Владимира Чердака, харьковский МХК «Динамо», свой очередной матч проведет в четверг 26-го октября в гостях у лидера турнирной таблицы донецкого «Донбасса».

ХК «Волки» - «Белый Барс» 3:6 (1:2; 1:2; 1:2)

Шайбы: 1:0 Овчинников - меньш., 00:52. 1:1 Табашник (Куцевич, Лесников), 17:04. 1:2 Даниленко (Панов), 18:09. 1:3 Панов (Лесников - меньш.), 24:32. 1:4 Печерских (Ромащенко, Тимченко), 26:06. 2:4 Черемнов (Черниченко, Никитин - больш.), 30:33. 3:4 Бугаев (Овчинников, Шапиро); 42:39. 3:5 Тимченко (Ромащенко - меньш.), 51:41. 3:6 Ромащенко (Тимченко, Табашник - меньш.), 58:38