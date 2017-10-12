"Калгари" вырвал победу у "Лос-Анджелеса", "Питтсбург" дожал "Вашингтон"

Состоялись очередные матчи Национальной хоккейной лиги.

В Национальной хоккейной лиге остоялись очередные матчи регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт НХЛ. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Вашингтон Кэпиталз». Игра в столице США завершилась со счётом 3:2. "Калгари" в овертайме одержал победу над "Лос-Анджелесом" - 4:3. Решающую шайбу забросил Монахан. Вашингтон – Питтсбург 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Шайбы: 0:1 – 5 Летанг (Хернквист, Раст), 0:2 – 28 Хернквист (Кросби, Кюнхакль), 1:2 – 39 Юос (Коннолли, Эллер), 1:3 – 40 Шири (Мяяття, Шульц), 2:3 – 52 Овечкин ( Бэкстрем, Юос). Торонто – Нью-Джерси 3:6 (2:2, 0:2, 1:2) Шайбы: 1:0 – 8 ван Римсдайк (Райлли, Марнер), 1:1 – 9 Вуд (Бутчер, Сантини), 1:2 – 10 Вуд (Бутчер, Хенрик), 2:2 – 13 Мур (Хэйнси, Зайцев), 2:3 – 29 Заха (Юханссон, Братт), 2:4 – 34 Гиббонс (Хенрик), 2:5 – 43 Колман, 3:5 – 53 Мэттьюс (Марло, В. Нюландер), 3:6 – 57 Заха (Мур). Колорадо – Бостон 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) Шайбы: 1:0 – 8 Керфут (Дюшен, Бэрри), 1:1 – 17 Маршанд (Спунер), 2:1 – 21 Якупов (Маккиннон), 3:1 – 32 Андригетто (Ландескуг, Маккиннон), 4:1 – 35 Дюшен (Якупов), 4:2 – 51 Шаллер (Хейнен, Курали), 4:3 – 52 Крюг (Нэш, Маршанд), 5:3 – 58 Андригетто (Немет, Рантанен), 6:3 – 58 Джост. Анахайм – Айлендерс 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 1 Кольяно (Гецлаф, Мэнсон), 1:1 – 13 Нелсон (Хо-Сэнг, Мэйфилд), 2:1 – 28 Ракелль (Кольяно, Фаулер), 3:1 – 45 Ивс (Гецлаф, Мэнсон), 3:2 – 47 Нелсон (Хо-Сэнг, де Хаан). Лос-Анджелес – Калгари 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 3 Ткачак (Джиордано, Баклунд), 0:2 – 7 Фролик (Монахан, Годро), 1:2 – 35 Копитар (Браун, Маззин), 2:2 – 40 Браун (Даути), 3:2 – 41 Браун (Копитар, Форборт), 3:3 – 50 Ткачак (Фролик, Хэмилтон), 3:4 – 61 Монахан (Годро, Броди).

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