"Белый Барс" крупно обыграл харьковское "Динамо" в матче УХЛ

"Белый Барс" (Белая Церковь) на своей арене крупно обыграл харьковское "Динамо", сообщает официальный сайт УХЛ.

Первый период прошёл под обоюдный шквал атак, однако и Александр Качула, и Владислав Гурко уверенно действовали в своих воротах. Такая ситуация на льду в Белой Церкви складывалась до 16-й минуты, когда хозяева получили численное преимущество, которое тут же реализовали.

Следующее большинство в первом периоде также стало результативным для команды Константина Буценко.

Третья шайба в матче также была заброшена в неравных составах. Правда, в этот раз «Белый Барс» забросил её в меньшинстве – отличился Никита Лесников, убежавший от защитников харьковской команды.

В середине встречи "Барсы" забросили ещё одну шайбу – и на этот раз в равных составах. Владислав Куцевич отлично "оттёр" корпусом защитника МХК «Динамо», объехал голкипера харьковчан и отправил шайбу под перекладину ворот. Спустя две минуты вратарь «Белого Барса» Александр Качула упустил шайбу после броска Богдана Поддубного, и Руслан Максименко сыграл на добивании, "размочив" вратаря соперника.

В дебюте третьего периода "динамовцам" удалось сократить разрыв в счёте. Несмотря на то, что харьковчане играли в меньшинстве, Руслан Максименко смог убежать от защитника «Белого Барса» и забросить вторую шайбу в игре. Не прошло и минуты, как «Белый Барс», по прежнему играя в большинстве, вернул разницу в счёте: снова отличился Ядловский, сыгравший на добивании перед голкипером МХК «Динамо».

На 48-й минуте матча очень неудачно провалилась защита харьковской команды, позволив Кириллу Бондаренко, Руслану Ромащенко и Даниилу Печерских выкатиться втроём на защитника и голкипера МХК «Динамо» – и со второй попытки Печерских всё же переправил шайбу в ворота.

Финальный счёт в матче установил Дмитрий Даниленко за 16 секунд до финальной сирены, и вновь шайба была заброшена в большинстве! Таким образом, «Белый Барс» оформил победу над харьковской командой, и ушёл в отрыв от ближайшего преследователя по турнирной таблице – теперь расстояние между "Барсами" и «Кременчуком» составляет 9 очков, однако кременчужане имеют две игры в запасе.

«Белый Барс» - МХК «Динамо» 7:2 (2:0; 2:1; 3:1)

Шайбы: 1:0 Печерских (Бондаренко, Ромащенко - больш.), 15:45. 2:0 Ядловский (Даниленко, Лесников - больш.), 19:20. 3:0 Лесников (Ядловский - меньш.), 24:03. 4:0 Куцевич (Даниленко, Лесников), 30:15. 4:1 Максименко (Поддубный, Чердак), 32:51. 4:2 Максименко - меньш., 40:07. 5:2 Ядловский (Куцевич, Даниленко - больш.), 40:53. 6:2 Печерских (Бондаренко, Ромащенко), 48:00. 7:2 Даниленко (Табашник, Ядловский - больш.), 59:44.