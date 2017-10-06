"Чикаго" разгромил действующего чемпиона НХЛ "Питтсбург" со счетом 10:1

В ночь с 5-го на 6 октября в Национальной хоккейной лиге состоялось 8 поединков регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт NHL.

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели сокрушительное поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в гостях. Игра в Иллинойсе завершилась со счётом 10:1.

Хозяева пять раз поразили ворота действующих чемпионов уже в первом периоде, ещё трижды — во втором, а также забросили две шайбы в заключительном периоде. В составе «Чикаго» стоит выделить игру Брэндона Саада, оформившего хет-трик, а также Ника Шмальца, записавшего на свой счёт дубль.

Это второе поражение "Питтсбурга" за два дня. Напомним, что в стартовый день регулярного первенства "Пингвины" уступили "Сент-Луису" (4:5).

Рейнджерс – Колорадо – 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Дюшен (Якупов, Немет), 0:2 – 10 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 1:2 –17 Зибанежад (Шаттенкирк), 2:2 – 19 Зибанежад (Бучневич, Зукарелло-Асен), 2:3 – 37 Бэрри (Бигра, Kerfoot), 2:4 – 59 Ландескуг (Дюшен)

Баффало – Монреаль – 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Поминвилл (Гриффит), 1:1 – 17 Пачиоретти (Галлахер, Друэн), 2:1 – 20 Поминвилл (Кэйн, Айкел), 2:2 – 48 Дано (Алзнер, Уэбер)

Бостон – Нэшвилл – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Пастрняк (Крейчи, Макэвой), 1:1 – 19 Арвидссон (Джохансен), 2:1 – 25 Дебраск (Бьорк, Крейчи), 3:1 – 35 Макэвой (Дебраск, Крейчи), 4:1 – 57 Маршанд (Карло), 4:2 – 58 Хартнелл (Арвидссон, Джохансен), 4:3 – 59 Форсберг (Суббан, Йернкрук)

Детройт – Миннесота – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 34 Манта (Грин, Фрк), 2:0 – 35 Ларкин (Манта, Грин), 2:1 – 42 Стюарт (Куинси, Эннис), 2:2 – 42 Эрикссон Эк (Фолиньо, Стюарт), 3:2 – 47 Зеттерберг (Татар, Грин), 4:2 – 50 Фрк (Грин, Манта)

Оттава – Вашингтон – 4:5 Б (1:1, 1:0, 2:3)

Шайбы: 1:0 – 6 Уайдман (Райан, Брассар), 1:1 – 8 Коннолли (Нисканен, Эллер), 2:1 – 26 Стоун (Брассар), 3:1 – 42 Брассар (Райан), 3:2 – 44 Овечкин (Кузнецов), 3:3 – 45 Овечкин (Врана, Кузнецов), 4:3 – 46 Стоун (Уайдман, Фанюф), 4:4 – 50 Овечкин (Врана, Кузнецов)

Чикаго – Питтсбург – 10:1 (5:0, 3:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Хартман (Кемпни, Кэйн), 2:0 – 7 Шмальц (Хартман, Кэйн), 3:0 – 7 Саад (Паник), 4:0 – 9 Саад (Кит, Сибрук), 5:0 – 17 Шарп (Анисимов), 5:1 – 22 Кессел (Малкин, Кросби), 6:1 – 23 Кэйн (Форслинг, Хартман), 7:1 – 29 Паник (Рутта, Шмальц), 8:1 – 30 Шмальц (Хартман, Кэйн), 9:1 – 45 Саад (Сибрук, Тэйвс), 10:1 – 53 Сибрук (Хартман, Хэйден)

Анахайм – Аризона – 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Дюклер (Ридер, Голигоски), 0:2 – 8 Келлер (Доми, Голигоски), 1:2 – 9 Перри (Ракелль), 1:3 – 28 Доми (Дворак, Экман-Ларссон), 1:4 – 33 Фишер (Голигоски, Перлини), 2:4 – 35 Перри (Кольяно, Ракелль), 3:4 – 35 Каше (Сильверберг, Монтур), 4:4 – 53 Кольяно (Перри), 5:4 – 56 Ракелль (Кольяно)

Лос-Анджелес – Филадельфия – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 26 Льюис (Клиффорд, Шор), 2:0 – 57 Тоффоли (Пирсон, Картер).