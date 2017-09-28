"Донбасс" вновь обыграл "Белый Барс" в матче лидеров УХЛ

В Дружковке (Донецкая область) завершился матч 6-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал "Белый Барс" и вновь выиграл в противостоянии лидеров турнирной таблицы УХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Как и в первой игре двух команд в Белой Церкви, сегодня "Донбасс" также выиграл со счетом 3:2.

Таким образом,у дончан в турнирной таблице по-прежнему максимальное количество баллов - 18. В то же время, у "Белого Барса" 12 очков и команда существенно отстает от соперника.

"Донбасс" (Донецк) - "Белый Барс" (Белая Церковь) - 3:2

1:2 | 0:0 | 2:0

Шайбы: 0:1 Ромащенко (Печерских, Табашник - больш.), 05:07, 1:1 Свищев (Новиков, Савченко), 14:28, 1:2 Герцик (Табашник, Печерских), 15:36, 2:2 Новиков (Григорьев, Савченко), 42:43, 3:2 Коренчук (Луговой), 46:48.