"Галицкие львы" обыграли ХК "Волки" в матче УХЛ

«Галицкие Львы» обыграли ХК «Волки» в единственном матче дня чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

Это первая победа команды из Новояворовска, которая теперь занимает 5-е место в турнирной таблице УХЛ.

«Волки» остаются единственной командой без набранных очков и с отрицательной разницей шайб -43.

«Галицкие Львы» – «Волки» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – Сирченко, 04:40, 2:0 – Тонковид (Генералов), 27:41, 3:0 – Артемьев, 53:35, 3:1 – Шапиро (Овчинников), 58:28.