"Белый Барс" вырвал тяжелую победу у "Динамо" в Харькове в заключительном матче тура УХЛ

В Харькове завершился заключительный матч 3-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором МХК "Динамо" принимало "Белый Барс" из Белой Церкви и уступила, сообщает официальный сайт броварской команды.

Матч завершился со счетом 3:5.

Таким образом, после 3-х туров соревнований в турнирной таблице два лидера - "Донбасс" и "Белый Барс" - по 9 очков. У "Динамо" 6 очков, "Крменчука" - 3, "Галицких Львов" и "Броварских Волков" - 0.

Матчи 4-го тура УХЛ состоятся 20-21 сентября.

«Динамо» - «Белый Барс» - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Шайбы: 0:1Ромащенко (Тимченко, 02:45). 1:1 Виноград (Муртищев, 10:26). 1:2 Куцевич (Даниленко, 15:12). 2:2 Чердак (Максименко - больш., 24:45). 2:3 Табашник (Ромащенко - больш., 28:31). 3:3 Чердак (Матвиенко - 5х3, 35:23). 3:4 Логач (Куцевич - больш., 45:58). 3:5 Даниленко (Куцевич, 58:07).