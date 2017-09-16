"Донбасс" обыграл "Галицких Львов" в очередном матче УХЛ

В Дружковке (Донецкая область) завершился матч 3-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" разгромил "Галицких Львов", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:1.

Дончане имели преимущество на протяжении всего матча, открыв счет уже на 8-й минуте и постоянно его увеличивая. Лишь в третьем периоде, при счете 6:0, хозяева позволили сопернику забить гол и, тем самым, сравнять счет в периоде.

Таким образом, "Донбасс" выиграл третий матч подряд с общей разницей забитых и пропущенных шайб 24-4 и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу УХЛ.

"Донбасс" (Донецк) - "Галицкие Львы" (Новояворовск) - 6:1

(2:0 | 3:0 | 1:1)

Шайбы: 1:0 Влад (Рубан, Матвиенко), 07:20. 2:0 Новиков (Влад, Матвиенко), 14:46. 3:0 Шпак - больш., 22:25. 4:0 Коренчук (Луговой, Александров - больш.), 23:43. 5:0 Лялька (Коваленко, Ордынский), 29:13, 6:0 Савченко (Ворона, Свищев), 55:30, 6:1 Сирченко (Чиканцев, Арабов) 58:54.