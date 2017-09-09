Харьковское "Динамо" и "Белый Барс" одержали победы в матчах 1-го тура УХЛ

Сегодня состоялись два матча стартового тура в новом сезоне Украинской хоккейной лиги. Белоцерковский «Белый Барс» на своем льду обыграл «Галицких Львов» из Новояворовска. Отметим, что для "Львов" этот поединок стал дебютным в УХЛ.

Команда Константина Буценко, которую считают одним из главных фаворитов сезона, забросила четыре шайбы и не позволила сопернику отметиться хотя бы одним голом.

Результативными бросками в составе победителей отметились Ринат Дурдыев, Руслан Ромащенко, Дмитрий Даниленко и Никита Лесников.

В другом поединке, который состоялся вечером, встречались команды, которые только начинают свою историю в УХЛ.

Харьковское "Динамо", которое накануне возглавил самый титулованный тренер Украины Александр Сеуканд, разгромило хоккейный клуб "Волки" (Бровары).

Напомним, что накануне в пятницу «Донбасс» обыграл «Кременчуг» в матче-открытии нового сезона в УХЛ.

"Белый Барс" - "Галицкие Львы" - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Логач (Дурдыев, Печерских), 06:39. 2:0 Ромащенко (Табашник, Бондаренко), 11:46. 3:0 Даниленко (Лесников, Дурдыев), 24:27. 4:0 Лесников (Куцевич, Ядловский), 30:11.

МХК "Динамо" - ХК "Волки" - 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 Олейник (Чердак), 04:29. 2:0 Сиротенко, 06:05. 3:0 Чердак (Олейник, Бабчук - больш.), 24:20. 4:0 Швоев (Олейник), 22:49. 5:0 Колядинский (Виноград), 31:33. 6:0 Халин (Сиротенко), 34:05. 6:1 Черниченко, 37:28. 7:1 Поддубный (Чердак), 44:37. 8:1 Максименко (Чердак, Олейник), 47:45.