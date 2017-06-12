В шестом матче финальной серии НХЛ "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" и выиграл Кубок Стэнли

"Питтсбург" в сложном матче на выезде обыграл "Нэшвилл" со счетом 2:0 и второй год подряд выиграл Кубок Стэнли.

Несмотря на важность поединка, обе команды предпочли не сидеть в обороне, а искать варианты у чужих ворот. Однако вратари - Ринне и Мюррей - действовали прекрасно, сделав ряд сейвов. Несмотря на обилие моментов у обеих команд, первые два периода завершились без заброшенных шайб.

На старте третьего периода "Нэшвилл" усилил давление, но справиться с Мюрреем не получалось. А однажды, когда кипер не смог выручить, шайба попала в перекладину после броска Форсберга.

"Нэшвилл" свои шансы не использовал, а вот "Питтсбург" забил за полторы минуты до конца. Шультц бросил с дальней дистанции, Ринне не сориентировался, и Хорнквист из-за ворот затолкал шайбу за линию. 1:0 - за 90 секунд до конца.

В оставшееся время штурм ворот со стороны хозяев дивидентов "Нэшвиллу" не принес. Более того, команда пропустила еще одну шайбу в пустые ворота.

"Питтсбург" одержал победу в серии - 4:2. Команда повторила достижение "Детройта" конца 90-х и выиграла два Кубка Стэнли подряд.

"Нэшвилл" — "Питтсбург" - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 58:25 Хорнквист — (Шультц, Кунитц) — 0:1, 59:46 Хагелин — (Дюмолин — в пустые ворота) — 0:2

Вратари: Ринне — Мюррей

Счет в серии - 2:4