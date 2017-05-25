Единственный киевский хоккейный клуб не будет участвовать в УХЛ в следующем сезоне

Руководство столичного ХК "Дженералз" не рассматривает участие клуба в будущем сезоне Украинской хоккейной лиги, говорится в официальном обращении руководства клуба.

"В связи с тем, что ни руководство города, ни руководство профильного министерства не заинтересованы в развитии спорта и в частности хоккея в столице Украины.руководство ХК «Дженералз» не рассматривает участие клуба в будущем сезоне Украинской хоккейной лиги", - отмечается в заявлении.

В клубе напоминают, что "Дженералз" в последние два сезона оставался единственным действующим профессиональным хоккейным клубом в Киеве. Не смотря на небольшую, по меркам других команд, историю клуба Генералы успели завоевать бронзовые медали (сезон 2014-2015 гг.), а в сезоне 2015-2016 стали вице-чемпионами Украины.

"Отсутствие элементарной заинтересованности в развитии хоккея, не говоря уже о комплексной стратегии, у чиновнического аппарата КГГА и руководства министерства спорта отрицательно сказывается на функционировании не только нашего клуба, но всей системы столичного хоккея", - подчеркнули авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, в чемпионате Украинской хоккейной лиги 2016/17 участвовали шесть команд,

"Дженералз" играл в полуфинале плей-офф.