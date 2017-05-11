Команды НХЛ "Питтсбург" и "Анахайм" вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Обе команды выиграли свои серии со счето 4:3.
В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялись решающие седьмые матчи серий 1/4 финала Кубка Стэнли, в которых "Питтсбург Пингвинз" одолел победителя регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз", а "Анахайм Дакс" был сильнее "Эдмонтон Ойлерз", сообщает официальный сайт лиги.
"Питтсбург" выиграл свой матч со счетом 2:0, "Анахайм" - со счетом 2:1.
Примечательно, что "Питтсбург" выиграл свой решающий матч в гостях, в столице США.
Обе команды выиграли серии в максимально возможных семи играх - 4-3.
В полуфиналах Кубка Стэнли - финалах Конференций - "Анахайм" сыграет с "Нэшвиллом", а "Питтсбург" с "Оттавой". Серии начнутся 12-13 мая.
Вашингтон – Питтсбург – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 28 Раст (Кросби, Гюнцель), 0:2 – 44 Хернквист (Шульц)
Счет в серии: 3-4.
Анахайм – Эдмонтон – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Каджула, 1:1 – 28 Кольяно (Монтур, Кеслер), 2:1 – 43 Ричи (Перри, Ватанен)
Счет в серии 4:3