"Рейнджерс" добыли вторую победу кряду и сравняли счет в серии Кубка Стэнли с "Оттавой"

Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В ночь на пятницу была сыграна одна встреча.

"Рейнджерс" уверенно обыграли "Оттаву" в родных стенах со счетом 4:1. После этой победы счет в серии сравнялся - 2:2.

Голкипер гостей Крэйг Андерсон пропустил три шайбы с 20 бросков, и в третьем периоде ворота команды защищал уже Майк Кондон.

«Сенаторы» потерпели второе поражение подряд. Согласно статистике, команда проигрывала во всех последних 15 сериях, в которых уступала дважды кряду.

Рейнджерс - Оттава - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 Холден (Хэйс), 14:04, 2:0 Линдберг (Грабнер, Гласс), 02:01, 3:0 Линдберг (Миллер, Гласс), 15:54, 4:0 Крайдер (МакДона, Степан), 10:45, в большинстве, 4:1 Тёррис (Смит, Харпур), 13:34

Счет в серии – 2:2