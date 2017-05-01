"Нэшвилл" повел в серии плей-офф НХЛ против "Сент Луиса"

В Национальной хоккейной лиге состоялись два матча в рамках Кубка Стэнли.

«Анахайм Дакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче полуфинала Западной конференции. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей, сообщает официальный сайт лиги.

В составе «Дакс» дубль оформил Якоб Сильверберг (6-я и 45-я минуты), ещё по голу забили Рикард Раккель (1), Райан Гецлаф (12), Крис Вагнер (30) и Райан Кеслер (51). За «Ойлерз» отличились Патрик Марун (20), Антон Слепышев (22) и Коннор Макдэвид (29).

Таким образом, «Анахайм» сократил отставание в серии, счёт — 2-1 в пользу «Эдмонтона».

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче полуфинала Западной конференции. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась победой хозяев 3:1. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Предаторз».

Эдмонтон — Анахайм 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Шайбы: 00:25 Ракелл — 3 (Гетцлаф, Монтур) — 0:1, 05:33 Силфверберг — 5 (Линдхольм) — 0:2, 11:51 Гетцлаф — 5 — 0:3, 19:20 Марун — 3 (Расселл, Драйзайтль) — 1:3, 21:28 Слепышев — 2 (Дешарне, Расселл) — 2:3, 28:40 Макдэвид — 3 — 3:3, 29:28 Вагнер — 1 (Мэнсон, Теодор) — 3:4, 44:56 Силфверберг — 6 (Мэнсон, Теодор) — 3:5, 50:38 Кеслер — 1 (Силфверберг) — 3:6

Вратари: Талбо — Гибсон

Счет в серии - 2:1

Нэшвилл — Сент-Луис 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 10:34 Эллис — 3 (Форсберг, Саббен) — 1:0, 22:29 Маклеод — 1 (Сиссонс, Экхольм) — 2:0, 32:59 Стин — 3 (Пьетранджело, Соботка) — 2:1, 54:11 Йоси — 3 (Сиссонс, Золнирчак) — 3:1

Вратари: Ринне — Аллен

Счет в серии - 2:1