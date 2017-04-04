Игроки НХЛ недовольны решением руководства лиги не ехать на Олимпиаду

Профсоюз игроков прогнозируемо негативно отреагировал на решение руководства лиги отказаться от участия в Олимпиаде-2018, которое было принята накануне, сообщает официальный сайт профсоюза NHLPA.

«Игроки чрезвычайно разочарованы решением НХЛ по поводу Олимпиады. Беспокойство по поводу календаря нового чемпионата не может идти в сравнение с возможностью Лиги продемонстрировать наши возможности и талант на международном уровне. Для НХЛ Олимпиады 2018 и 2022, которые пройдут в Азии, являются уникальным шансом показать себя», - говорится в заявлении.

«Более того, НХЛ принимает такое решение после того, как с Олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея были согласованы все вопросы по поводу страхования и переезда игроков на ОИ. А желание Лиги переложить вину на других является таким же неудачным, как и само решение не участвовать в Играх» — подчеркивается в обращении Профсоюза.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что НХЛ отказалась от участия своих игроков в Олимпиаде-2018.