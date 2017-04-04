"Монреаль" одержал пятую победу подряд и гарантировал себе победу в Атлантическом дивизионе НХЛ

В ночь на вторник состоялись три игры в Национальной хоккейной лиге, в центральной из которых "Монреаль" одержал пятую победу подряд и гарантировал себе победу в Атлантическом дивизионе, сообщает официальный сайт лиги.

Победу "Канадиенс" принес дубль Арттури Лехконена в третьем периоде и 31 сэйв вратаря Чарли Линдгрена, который провел второй матч в НХЛ и первый в этом сезоне. Также в составе "Канадиенс" голами отметились Эндрю Шоу и Александр Радулов. Российский форвард забил в пустые ворота.

Детройт Ред Уингз — Оттава Сенаторз — 5:4 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0)

1:0 – Нильсен (Дженсен, Шихэн) – 20:40 1:1 – Барроуз (Туррис, Карлссон) – 21:46 2:1 – Ларкин (Дженсен) – 26:57 2:2 – Карлссон (Хоффман, Андерсон) – 40:51 (5x4) 3:2 – Нюквист – 45:53 (5x4) 4:2 – Нюквист (Грин, Татар) – 48:00 (5x4) 4:3 – Туррис (Стоун) – 48:22 4:4 – Клаэссон (Туррис) – 52:31 5:4 – Свечников – 65:00 ( ПБ)

Флорида Пантерз — Монреаль Канадиенс — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

0:1 – Шоу (Гальченюк, Лехконен) – 13:12 1:1 – Маршессо (Сгарбосса, Писик) – 28:57 1:2 – Лехконен – 41:27 1:3 – Лехконен (Байрон) – 56:49 1:4 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 58:34 (en)

Баффало Сэйбрз — Торонто Мэйпл Лифс — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

0:1 – Комаров (Кадри) – 04:26 0:2 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 05:01 0:3 – ван Римсдайк (Бозак) – 05:09 1:3 – О'Райлли (Джионта) – 21:51 (4x5) 1:4 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 45:50 (5x4) 2:4 – Айкел (Райнхарт) – 59:04

Восточная конференция

1. *Вашингтон – 112 очков / 78 матчей

2. *Питтсбург – 107/78

3. *Коламбус – 106/78

4. *Монреаль – 101/79

5. *Рейнджерс – 100/79 6. Торонто – 93/78

7. Оттава – 92/78

8. Бостон – 92/79

9. Тампа-Бэй – 88/78

10. Айлендерс – 86/78

11. Каролина – 84/78

12. Филадельфия – 84/79

13. Флорида – 77/79

14. Баффало – 76/79

15. Детройт – 76/79

16. Нью-Джерси – 68/78

Западная конференция

1. *Чикаго – 107 очков/79 матчей

2. * Миннесота – 100/79

3. *Анахайм – 99/79

4. *Эдмонтон – 97/78

5. *Сан-Хосе – 95/79

6. *Сент-Луис – 93/78

7. *Калгари – 92/79

8.* Нэшвилл –91/79

9. Лос-Анджелес – 81/78

10. Виннипег – 81/79

11. Даллас – 75/79

12. Ванкувер – 69/78

13. Аризона – 67/79

14. Колорадо – 45/78

* участники плей-офф