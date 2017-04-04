"Монреаль" одержал пятую победу подряд и гарантировал себе победу в Атлантическом дивизионе НХЛ
"Канадиенс" обыграли "Флориду Пэнтерз" со счетом 4:1.
В ночь на вторник состоялись три игры в Национальной хоккейной лиге, в центральной из которых "Монреаль" одержал пятую победу подряд и гарантировал себе победу в Атлантическом дивизионе, сообщает официальный сайт лиги.
Победу "Канадиенс" принес дубль Арттури Лехконена в третьем периоде и 31 сэйв вратаря Чарли Линдгрена, который провел второй матч в НХЛ и первый в этом сезоне. Также в составе "Канадиенс" голами отметились Эндрю Шоу и Александр Радулов. Российский форвард забил в пустые ворота.
Детройт Ред Уингз — Оттава Сенаторз — 5:4 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0)
1:0 – Нильсен (Дженсен, Шихэн) – 20:40 1:1 – Барроуз (Туррис, Карлссон) – 21:46 2:1 – Ларкин (Дженсен) – 26:57 2:2 – Карлссон (Хоффман, Андерсон) – 40:51 (5x4) 3:2 – Нюквист – 45:53 (5x4) 4:2 – Нюквист (Грин, Татар) – 48:00 (5x4) 4:3 – Туррис (Стоун) – 48:22 4:4 – Клаэссон (Туррис) – 52:31 5:4 – Свечников – 65:00 ( ПБ)
Флорида Пантерз — Монреаль Канадиенс — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
0:1 – Шоу (Гальченюк, Лехконен) – 13:12 1:1 – Маршессо (Сгарбосса, Писик) – 28:57 1:2 – Лехконен – 41:27 1:3 – Лехконен (Байрон) – 56:49 1:4 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 58:34 (en)
Баффало Сэйбрз — Торонто Мэйпл Лифс — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
0:1 – Комаров (Кадри) – 04:26 0:2 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 05:01 0:3 – ван Римсдайк (Бозак) – 05:09 1:3 – О'Райлли (Джионта) – 21:51 (4x5) 1:4 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 45:50 (5x4) 2:4 – Айкел (Райнхарт) – 59:04
Восточная конференция
1. *Вашингтон – 112 очков / 78 матчей
2. *Питтсбург – 107/78
3. *Коламбус – 106/78
4. *Монреаль – 101/79
5. *Рейнджерс – 100/79 6. Торонто – 93/78
7. Оттава – 92/78
8. Бостон – 92/79
9. Тампа-Бэй – 88/78
10. Айлендерс – 86/78
11. Каролина – 84/78
12. Филадельфия – 84/79
13. Флорида – 77/79
14. Баффало – 76/79
15. Детройт – 76/79
16. Нью-Джерси – 68/78
Западная конференция
1. *Чикаго – 107 очков/79 матчей
2. * Миннесота – 100/79
3. *Анахайм – 99/79
4. *Эдмонтон – 97/78
5. *Сан-Хосе – 95/79
6. *Сент-Луис – 93/78
7. *Калгари – 92/79
8.* Нэшвилл –91/79
9. Лос-Анджелес – 81/78
10. Виннипег – 81/79
11. Даллас – 75/79
12. Ванкувер – 69/78
13. Аризона – 67/79
14. Колорадо – 45/78
* участники плей-офф