"Донбасс" одержал третью победу в серии с "Кривбассом" в полуфинале УХЛ

В Кривом Роге завершился четвертый матч серии плей-офф 1/2 финала Украинской хоккейной лиги, в котором "Кривбасс" принимал донецкий "Донбасс" и проиграл со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, счет в серии стал 1:3 в пользу "Донбасса".

Дончанам осталось выиграть один матч в серии до четырех побед для выхода в финал плей-офф УХЛ.

Украинская хоккейная лига. 1/2 финала.

"Кривбасс" - "Донбасс" 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Бабинец (Яковлевс, Льялька - больш.), 0:2 Кочетков (Захаров, Сырей - больш.), 0:3 Бабинец (Петрухно)