"Донбасс" одержал третью победу в серии с "Кривбассом" в полуфинале УХЛ
21:54, 16 марта 2017Хоккей
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Игра в Кривом Роге завершилась со счетом 0:3.
"Донбасс" выиграл третий матч в плей-офф / hcdonbass.com
В Кривом Роге завершился четвертый матч серии плей-офф 1/2 финала Украинской хоккейной лиги, в котором "Кривбасс" принимал донецкий "Донбасс" и проиграл со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Таким образом, счет в серии стал 1:3 в пользу "Донбасса".
Дончанам осталось выиграть один матч в серии до четырех побед для выхода в финал плей-офф УХЛ.
Украинская хоккейная лига. 1/2 финала.
"Кривбасс" - "Донбасс" 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 Бабинец (Яковлевс, Льялька - больш.), 0:2 Кочетков (Захаров, Сырей - больш.), 0:3 Бабинец (Петрухно)
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