"Кременчук" стал победителем регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги

В воскресенье завершился регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги, победителем которого стал ХК "Кременчук" сообщает официальный сайт соревнований.

На счету кременчужан и донецкого "Донбасса", по 99 очков, а победитель определился по дополнительным показателям. В личных встречах преимущество у "Кременчука".

УХЛ

4 марта.

«Витязь» - «Дженералз» - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 - Безуглый (Черненко-меньш), 17:56, 1:1 - Кривонос (Посевин), 34:14, 1:2 - Янишевский (Татаренко, Скрипец-больш), 46:32, 2:2 - Алексанян-Петрович, 51:17, 2:3 - Овчинников (Генералов, Сирченко), 57:30, 2:4 - Генералов (Костюк), 59:46

«Белый Барс» - «Кременчук» - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 - Гниденко, 04:24

5 марта.

Витязь - Дженералз - 2:6 (1:3, 0:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 - Костюк (Овчинников, Генералов), 06:22. 1:1 - Большаков (Сальников, Посевин), 11:07. 1:2 - Безуглый (Черненко - больш.), 18:23. 1:3 - Янишевский (Черненко, Безуглый), 19:58. 1:4 - Овчинников (Костюк), 40:41. 1:5 - Скрипец (Янишевский, Безуглый), 47:52. 1:6 - Татаренко (Черненко, Безуглый), 50:05. 2:6 - Кривонос (Посевин, Большаков), 51:32.

Кривбасс - Донбасс 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 - Кочетков (Захаров, Чердак), 03:44. 0:2 - Благой (Шафаренко, Петрухно): 03:52. 0:3 - Никифоров (Благой, Шафаренко), 06:19. 1:3 - Максименко (Ворона, Катрич), 10:11. 1:4 - Буценко (Лялька, Вл. Алексюк), 12:45. 2:4 - Н.А. Попов (Коваленко, Рябенко – 5х3), 38:06. 3:4 - Белоусов (Слюсарь, Михеёнок – больш.), 54:30. 3:5 - Никифоров (Шафаренко, Благой), 54:49. 3:6 - Буценко (Лялька), 59:02.