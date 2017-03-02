Украинский специалист может возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги

Главным тренером новокузнецкого "Металлурга" в сезоне-2017/18 будет Вадим Шахрайчук, сообщает All Hockey со ссылкой на свои источники.

Наканунебыло объявлено, о расторжении "Кузней" контракта с Сергеем Бердниковым, который руководил командой в минувшем регулярном чемпионате.

Команда из Новокузнецка заняла последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона 2016/17, набрав всего 40 очков в 60 матчах.

Читайте такжеСеуканд сменил Шахрайчука на посту главного тренера "Дженералз"Украинский специалист во времена игровой карьеры выступал за украинские "Сокол", ШВСМ, АТЭК и "Компаньон-Нафтогаз", девять российских клубов, среди которых "Ак Барс", "Локомотив" и "Динамо", немецкий ХК «Айс Тайгерс» (Нюрнберг) и словацкий "Зволен".

Обладатель Кубка Чемпионов (2006), Чемпион России (2002, 2005), серебряный призёр чемпионата Германии (1999), серебряный призёр чемпионата России (2001), серебряный призёр чемпионата Украины (2013).

Тренерскую карьеру начал в киевском "Дженералз", где занимал пост главного тренера. в прошлом сезоне. Вывел команду в финал плей-офф чемпионата Украины, где уступил "Донбассу" и завоевал с командой серебряные награды чемпионата Украины. Осенью покинул столичный клуб из-за финансовых проблем.