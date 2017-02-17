Нападающий "Питтсбурга" Кросби набрал 1000 очков в НХЛ

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби стал 86-м игроком в 100-летней истории Национальной хоккейной лиги, набравшим 1000 очков. Юбилейный балл был набран в ночь на пятницу, когда Кросби сделал голевую передачу в первом периоде встречи против "Виннипег Джетс", сообщает официальный сайт лиги.

"Когда играешь в НХЛ, не думаешь о том, как бы набрать 1000 очков, - сказал он. - Но с каждым годом приближаешься к этой отметке и начинаешь понимать, в какой компании можешь оказаться, начинаешь это ценить. Вспоминаешь прошлые сезоны, тех, с кем играл. Поэтому это особенное достижение".

Кросби занял 12-е место в истории НХЛ по числу игр, понадобившихся для набора 1000 очков (757). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который перешагнул рубеж в 424-м матче в лиге. На второй позиции расположился бывший партнер Кросби по команде и его нынешний босс Марио Лемье (513).

Кросби стал третьим игроком в этом сезоне, покорившим рубеж в 1000 очков. Раньше это сделали нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и форвард "Ванкувер Кэнакс" Хенрик Седин/

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 06:23 Холден — 9 (Зуккарелло, Шей) — 0:1, 22:32 Ли — 22 (Бэйли, Таварес) — 1:1, 26:24 Лэдд — 13 (Джионта) — 2:1, 43:03 Кулемин — 10 (Таварес — меньш) — 3:1, 43:46 Визи — 14 (Нэш, Шей — больш) — 3:2, 58:50 Лэдд — 14 (Чимера) — 4:2

Вратари: Грайсс — Лундквист

Нью-Джерси — Оттава 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 38:01 Фанеф — 9 (Уайдмен, Райан — больш) — 0:1, 56:02 Карлссон — 9 (Брассар, Паятт) — 0:2, 58:23 Туррис — 19 (Смит, Хоффман) — 0:3

Вратари: Шнайдер — Кондон

Питтсбург — Виннипег 4:3 (в овертайме) (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 00:59 Малкин — 24 (Уилсон, Хорнквист) — 1:0, 26:28 Кунитц — 9 (Кросби, Летанг) — 2:0, 37:10 Лайне — 27 (Перро, Шайфли) — 2:1, 44:22 Постма — 1 (Лоури) — 2:2, 48:24 Бафальен — 8 (Шайфли) — 2:3, 53:55 Кессел — 21 (Летанг, Кросби — больш) — 3:3, в овертайме 04:38 Кросби — 31 (Малкин, Летанг) — 4:3

Вратари: Флери — Хеллебайк

Баффало — Колорадо 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 20:48 Райнхарт — 13 (Ристолайнен, О’Райлли — больш) — 1:0, 55:48 Кэйн — 19 (Родригес, Айхель) — 2:0

Вратари: Ленер — Пикар

Сент-Луис — Ванкувер 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Шайбы: 04:30 Пааярви — 3 (Шеттенкирк, Барбашев) — 1:0, 10:15 Хорват — 18 (Трямкин) — 1:1, 17:17 Лехтеря — 6 (Тарасенко, Парейко) — 2:1, 28:27 Х.Седин — 12 (Д.Седин, Гранлунд) — 2:2, 40:58 Тарасенко — 27 (Шеттенкирк, Стин — больш) — 3:2, 45:00 Стин — 12 (Шеттенкирк — больш) — 4:2, 46:49 Саттер — 15 (Эдлер, Стетчер) — 4:3

Вратари: Аллен — Маркстрем

Миннесота — Даллас 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 19:59 Сутер — 8 (Поминвилль, Койву — больш) — 1:0, 24:51 Хоула — 12 (Шрейдер, Койву) — 2:0, 45:19 Икин — 2 (Руссель, Ивс) — 2:1, 53:04 Спаржеон — 8 (Хоула, Гранлунд) — 3:1

Вратари: Кэмпер — Лехтонен

Эдмонтон — Филадельфия 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Шайбы: 02:14 Хендрикс — 4 (Летесту, Пекаринен) — 1:0, 15:19 Драйзайтль — 22 (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс) — 2:0, 20:31 Гудас — 3 (Кутюрье) — 2:1, 27:17 Эберле — 12 (Макдэвид, Марун) — 3:1, 28:32 Ньюджент-Хопкинс — 12 (Грыба, Кассьян) — 4:1, 36:39 Клефбом — 10 (Макдэвид, Хендрикс) — 5:1, 39:15 Симмондс — 24 (Шенн) — 5:2, 47:13 Шенн — 17 (Ворачек, Жиру — больш) — 5:3, 54:50 Макдэвид — 19 (Эберле, Марун) — 6:3

Вратари: Талбо — Нойвирт

Лос-Анджелес — Аризона 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)

Шайбы: 04:51 Перлини — 9 (Врбата, Экман-Ларссон — больш) — 0:1, 05:07 Ридер — 13 (Мартинук, Голигоски) — 0:2, 48:39 Пирсон — 17 (Картер, Браун) — 1:2, 49:55 Перлини — 10 (Голигоски) — 1:3, 51:07 Браун — 9 (Пирсон) — 2:3, 54:08 Мартинук — 9 (меньш) — 2:4, 58:35 Мартинук — 10 (Дворак, Йоорис) — 2:5, 59:37 Пирсон — 18 (Копитар, Маззин — больш) — 3:5

Вратари: Будай — Смит