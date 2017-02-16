Нападающий "Флориды" Ягр в 45-й день рождения набрал 1900-е очко в НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в центральном из которых "Флорида" обыграла "Сан-Хосе", а лидер команды Яромир Ягр набрал 1900-е очко в карьере в день своего 45-летия, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился победой "Пантерз" в овертайме со счетом 6:5.

Команды выдали невероятный по драматизму поединок. "Шаркс" трижды уступали в счете: 0:1, 1:3 и 3:5, но всякий раз сравнивали счет. И все-таки "Флорида" вырвала победу в овертайме благодаря голу Джонатана Юбердо.

В составе "Флориды" по дублю сделали Александр Барков и Ник Бьюгстад.

Яромир Ягр в свой 45-й день рождения сделал одну голевую передачу и набрал 1900-е очко в карьере. Чех стал пятым игроком в истории (и третьим полевым), сыгравшим в НХЛ после наступления 45 лет. До него это сделали Горди Хоу, Крис Челиос, Мо Робертс и Джонни Бауэр. В 1684 матчах в НХЛ на счету Ягра 759 голов и 1141 передача.

Детройт — Сент-Луис 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 02:06 Барбашев — 2 (Агостино, Гуннарссон) — 0:1, 59:49 Швартц — 14 — 0:2

Вратари: Мразек — Хаттон

Коламбус — Торонто 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 04:30 Андерсон — 11 (Карлссон, Джонс) — 1:0, 11:15 Дженнер — 11 (Веренски, Дубински) — 2:0, 21:32 Бьеркстранд — 1 (Веннберг, Саад) — 3:0, 29:56 Фолиньо — 20 (Веренски, Веннберг — больш) — 4:0, 37:28 Кадри — 22 (Комаров, Лейво) — 4:1, 46:19 Кадри — 23 (Лейво) — 4:2, 57:39 Калверт — 9 (Джонс) — 5:2

Вратари: Корписало — Макэлхинни

Калгари — Филадельфия 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 01:30 Казинс — 6 (Рид) — 0:1, 04:28 Ткачак — 11 (Бэклунд, Хэмилтон) — 1:1, 32:45 Броуди — 4 (Ткачак, Энгелланд) — 2:1, 59:21 Джиордано — 7 — 3:1

Вратари: Эллиотт — Нойвирт

Сан-Хосе — Флорида 5:6 (в овертайме) (2:3, 1:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 04:20 Йокинен — 8 (Смит, Трочек) — 0:1, 04:51 Бернс — 25 (Павелски) — 1:1, 05:35 Бьегстад — 3 (Экблад, Пысык) — 1:2, 07:12 Барков — 12 (Яндл, Хьюбердо) — 1:3, 15:25 Уорд — 7 (Торнтон, Бернс) — 2:3, 26:27 Власич — 4 (Лабанк, Павелски) — 3:3, 42:15 Бьегстад — 4 (Петрович) — 3:4, 52:41 Барков — 13 (Ягр, Петрович) — 3:5, 56:39 Павелски — 19 (Шлемко, Диллон) — 4:5, 59:22 Павелски — 20 (Хертл, Шлемко) — 5:5, в овертайме 01:38 Хьюбердо — 3 (Барков) — 5:6

Вратари: Джонс — Люонго (Раймер)