Обнародован состав сборной Украины по хоккею на Eurochallenge

Тренерский штаб национальной сборной Украины по хоккею обнародовал состав команды на этап Eurochallenge в Польше. сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

На турнир, который пройдет Катовице, тренерский штаб во главе с Александром Савицким взял 22 хоккеиста. Все они представляют клубы Украинской хоккейной лиги.

Вратари: Эдуард Захарченко (ХК Кременчук), Богдан Дьяченко (Донбасс);

Читайте такжеСборная Украины по хоккею начала второй сбор в рамках подготовки к домашнему ЧМЗащитники: Павел Таран, Владимир Алексюк, Александр Победоносцев, Денис Петрухно (все — ХК Донбасс), Алексей Мельников, Владимир Романенко, Владимир Варивода, Дмитрий Игнатенко (все — ХК Кременчук);

Нападающие: Сергей Бабинец (Белый Барс), Дмитрий Чернышенко, Юрий Петранговский, Владислав Гаврик (все — ХК Кременчук), Владими Чердак, Шамиль Рамазанов, Виталий Лялька, Никита Буценко, Олег Шафаренко, Артем Бондарев, Виктор Захаров, Дмитрий Нименко (все — ХК Донбасс).

Турнир в Польше пройдет с 9 по 11 февраля. Сборная Украины поочередно сыграет с командами Италии, Польши и Словении.

Этот турнира станет одним из этапов подготовки команды к домашнему Чемпионату мира-2017, который пройдет в столичном Дворце спорта в апреле.