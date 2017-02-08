"Вашинтон" в 10-й раз подряд выиграл дома в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялись 11 матчей, в центральном из которых лидер регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпитал" обыграл "Каролину Харрикейнз" выиграв 10 матч подряд на своей площадке, сообщает официальный сайт лиги.

"Вашингтон" одержал 10-ю домашнюю победу подряд, во второй раз за три дня выиграв со счетом 5:0. В воскресенье "Кэпиталз" с тем же счетом переиграли "Лос-Анджелес", и снова все пять шайб забросили пять разных хоккеистов. В девятой домашней встрече подряд "Вашингтон" забил не менее пяти голов. Вратарь Брэйден Холтби отразил 23 броска и оформил 30-й шатаут в карьере, а также седьмой в этом сезоне. По этому показателю он делит первое место с голкипером "Кингз" Петером Будаем.

Александр Овечкин забил победный гол в большинстве и вышел на единоличное 14-е место по голам в большинстве (205) в истории лиги, обойдя Джо Сакика (204), а также на 12-е место по числу победных шайб (95), обогнав Стива Айзермана (94). С 26 шайбами в этом сезоне Овечкин делит третье место в гонке снайперов, уступая лидеру Кросби четыре точных броска.

Баффало — Сан-Хосе 5:4 (в овертайме) (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 07:24 Моулсон — 11 (Джионта, Эннис — больш) — 1:0, 14:03 Уорд — 6 (Бернс, Мартин) — 1:1, 17:13 Кутюр — 19 (Бодкер, Власич) — 1:2, 31:23 Карлссон — 7 (Соренсен, Хэйли) — 1:3, 46:07 Павелски — 18 (Бернс, Марло — больш) — 1:4, 49:03 О’Райлли — 11 (Айхель, Ристолайнен — больш) — 2:4, 51:36 Кэйн — 15 (Фрэнсон, Джионта) — 3:4, 52:31 Окпосо — 17 (Райнхарт, О’Райлли) — 4:4, в овертайме 01:05 Кэйн — 15 (Айхель) — 5:4

Вратари: Нилссон — Джонс

Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 04:01 Линдберг — 2 (Бучневич, Стаал) — 1:0, 21:06 Зуккарелло — 11 (Крайдер, Шей) — 2:0, 26:14 Силфверберг — 16 (Кольяно) — 2:1, 43:45 Грабнер — 24 (Миллер, Шей) — 3:1, 59:41 Грабнер — 25 (Миллер, Хэйес) — 4:1

Вратари: Лундквист — Гибсон

Питтсбург — Калгари 2:3 (по буллитам) (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 36:19 Ферланд — 8 — 0:1, 38:03 Фролик — 13 (Ткачак, Бэклунд) — 0:2, 45:51 Кунитц — 7 (Кросби, Летанг) — 1:2, 55:06 Гинтцель — 5 (Коул) — 2:2

Решающий буллит: Верстиг (первый раунд)

Вашингтон — Каролина 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 10:23 Овечкин — 26 (Нисканен, Бэкстрем — больш) — 1:0, 13:47 Коннолли — 11 (Бураковски, Карлсон) — 2:0, 46:10 Эллер — 10 (Коннолли, Шмидт) — 3:0, 46:37 Кузнецов — 12 (Йоханссон, Уильямс) — 4:0, 54:12 Йоханссон — 17 (Овечкин, Нисканен — больш) — 5:0

Вратари: Холтби — Лак

Торонто — Даллас 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 09:08 Гардинер — 7 (Марнер, Бозак) — 1:0, 37:32 Мэттьюз — 25 (Гардинер) — 2:0, 44:00 Сегин — 20 (Икин — больш) — 2:1, 47:26 Зайцев — 2 (Кадри, Райлли — больш) — 3:1

Вратари: Макэлхинни — Ниеми

Оттава — Сент-Луис 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Шайбы: 21:51 Пааярви — 2 (Шеттенкирк) — 0:1, 26:46 Тарасенко — 24 (Счастны, Перрон) — 0:2, 41:46 Берглунд — 13 (Агостино, Перрон — больш) — 0:3, 50:43 Стин — 11 (Счастны) — 0:4, 53:49 Тарасенко — 25 (Стин, Парейко) — 0:5, 55:01 Барбашев — 1 — 0:6

Вратари: Хэммонд — Аллен

Детройт — Коламбус 2:3 (в овертайме) (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 03:22 Дженсен — 2 (Ларкин, Шихэн) — 1:0, 09:20 Дубински — 7 (Дженнер) — 1:1, 15:56 Аткинсон — 26 (Дубински, Джонсон) — 1:2, 29:00 Ванек — 13 (Абделькадер, Грин — больш) — 2:2, в овертайме 03:22 Джонс — 10 (Дубински) — 2:3

Вратари: Мразек — Бобровский

Тампа-Бэй — Лос-Анджелес 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 07:46 Дрюэн — 16 — 1:0, 26:55 Кучеров — 20 (Наместников, Сустр) — 2:0, 31:02 Дюмонт — 1 (Браун, Хедман) — 3:0, 38:18 Кучеров — 21 (Наместников, Витковски) — 4:0, 53:08 Кобурн — 2 (Дрюэн, Вермин) — 5:0

Вратари: Бишоп — Будай

Нэшвилл — Ванкувер 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 06:01 Гранлунд — 13 — 0:1, 12:20 Арвидссон — 14 (Уилсон, Ярнкрок) — 1:1, 16:32 Ярнкрок — 9 (Арвидссон, Йоси) — 2:1, 49:04 Форсберг — 16 (Джохансен, Йоси — больш) — 3:1, 52:06 Эдлер — 2 (Хорват, Хаттон — больш) — 3:2, 59:17 Фишер — 13 — 4:2

Вратари: Ринне — Маркстрем

Виннипег — Миннесота 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 11:51 Нидеррайтер — 16 (Койл, Поминвилль) — 0:1, 19:19 Поминвилль — 9 (Койл) — 0:2, 22:23 Поминвилль — 10 (Койл) — 0:3, 25:35 Литтл — 15 (Троуба, Армиа) — 1:3, 36:42 Армиа — 4 (Маттиас, Лоури) — 2:3, 58:40 Нидеррайтер — 17 (Поминвилль, Сканделла) — 2:4

Вратари: Павелец (Хеллебайк) — Дубник

Колорадо — Монреаль 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 00:30 Рантанен — 9 (Маккиннон, Ландеског) — 1:0, 02:25 Мартинсен — 3 (Бушемин, Пикар) — 2:0, 33:10 Рантанен — 10 (Барберио, Ландеског) — 3:0, 46:01 Рантанен — 11 (Маккиннон, Барберио — больш) — 4:0

Вратари: Пикар — Прайс

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Хосе 54 игры/ 70 очков

2 Анахайм 55 66

3 Эдмонтон 55 66

4 Калгари 56 59

5 Лос-Анджелес 54 58

6 Ванкувер 53 52

7 Аризона 51 40

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Миннесота 52 75

2 Чикаго 54 69

3 Нэшвилл 53 60

4 Сент-Луис 54 59

5 Виннипег 56 54

6 Даллас 54 52

7 Колорадо 50 32

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Монреаль 55 68

2 Торонто 52 60

3 Оттава 51 60

4 Бостон 55 58

5 Флорида 52 56

6 Тампа Бэй 54 54

7 Баффало 53 54

8 Детройт 53 54

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон 54 80

2 Коламбус 52 73

3 Питтсбург 52 72

4 Рейнджерс 53 69

5 Филадельфия 54 59

6 Нью-Джерси 54 56

7 Айлендерс 51 56

8 Каролина 52 55