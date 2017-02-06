Тренерский штаб хоккейного "Донбасса" ушел в отставку после поражения от "Кривбасса"

10:29, 06 февраля 2017
Хоккей
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Лидер чемпионата Украины остался без своего тренера Анатолия Степанищева.

Степанищев и его помощники покинули

Хоккейный клуб "Донбасс" расторг контракты с тренерским штабом команды по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

Команду покинули главный тренер Анатолий Степанищев и его помощники - Андрей Срюбко и Евгений Бруль.

Под руководством Анатолия Степанищева "Донбасс" стал чемпионом Украины в 2016 году, а также принимал участие в Континентальном Кубке.

"ХК "Донбасс" благодарит тренеров за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!", - говорится в клубном сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера "Донбасса" назначен спортивный директор Сергей Витер, работающий в системе клуба с 2010 года. Также Сергей Владимирович защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.

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