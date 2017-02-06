Лидер НХЛ "Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в очередном матче регулярного чемпионата

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялись три матча, в центральном из которых лидер регулярного первенства "Вашингтон кэпиталз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 5:0.

"Вашингтон" прервал пятиматчевую победную серию "Кингз" за счет отличной игры Филипа Грубауэра, сделавшего 38 сэйвов. Это третий в сезоне "сухарь" второго номера "Кэпиталз". Команда Барри Тротца выиграла девятый подряд домашний поединок.

Голами в составе "Вашингтона" отметились пять разных хоккеистов. Перед началом матча "Кэпиталз" поздравили Александра Овечкина с 1000 заброшенных шайб в карьере, подарив ему золотую клюшку. Капитан команды отметился одной результативной передачей и четырьмя бросками по воротам.

Нью-Йорк Рейнджерс — Калгари Флэймз — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

0:1 — Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) — 06:59 (5x4) 1:1 — Нэш (Степан, Макдона) — 08:54 (5x4) 2:1 — Грабнер (Шей, Миллер) — 41:54 2:2 — Брауэр (Годро, Монахан) — 44:40 3:2 — Крайдер (Зибанеджад, Жирарди) — 48:20 4:2 — Фаст (Миллер, Грабнер) — 51:32 4:3 — Ткачук (Баклунд) — 52:33

Вратари: Лундквист 29/32 – Б.Эллиотт 28/32

Вашингтон Кэпиталз — Лос-Анджелес Кингз — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Эллер (Коннолли) — 03:16 2:0 — Юханссон (Кузнецов, Орпик) — 18:12 3:0 — Коннолли (Уилсон, Алзнер) — 23:43 4:0 — Оши (Бекстрем, Овечкин) — 36:24 5:0 — Уильямс (Юханссон) — 56:38

Вратари: Грубауэр 38/38 – Будай 11/15, Заткофф 4/5

Монреаль Канадиенс — Эдмонтон Ойлерз — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Драйзайтль — 65:00 ( ПБ)

Вратари: Монтойя 32/32 – Тэлбот 22/22

Восточная конференция

1. Вашингтон – 78 очков / 53 матча

2. Коламбус – 71/51

3. Питтсбург – 71/51

4. Монреаль – 68/54

5. Рейнджерс – 67/52

6. Оттава – 60/50

7. Филадельфия – 59/53

8. Бостон – 58/55

9. Торонто – 57/50

10. Флорида – 56/52

11. Каролина – 55/51

12. Айлендерс – 54/50

13. Нью-Джерси – 54/53

14. Детройт – 53/52

15. Баффало – 52/51

16. Тампа-Бэй – 52/53

Западная конференция

1. Миннесота – 73 очка/51 матч

2. Сан-Хосе – 69/53

3. Чикаго – 69/54

4. Анахайм – 66/54

5. Эдмонтон – 66/55

6. Нэшвилл – 58/52

7. Лос-Анджелес – 58/53

8. Калгари – 57/55

9. Сент-Луис – 55/52

10. Виннипег – 54/55

11. Ванкувер – 52/52

12. Даллас – 52/53

13. Аризона – 40/51

14. Колорадо – 30/49