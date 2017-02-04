"Кременчук" и "Дженералз" выиграли очередные матчи УХЛ

Команда из Кремемнчуга вышла в единоличные лидеры турнира.

В Кременчуге и Броварах состоялись матчи Украинской хоккейной лиги, которых "Кременчук" обыграл "Белый Барс" из Белой Церкви, а "Дженералз" разгромил харьковский "Витязь", сообщает официальный сайт соревнований. Матчи завершились со счетом 5:2 и 8:1, соответственно. "Кременчук" - "Белый Барс" - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – Коренчук (Кузьмик, Слыш - больш.), 8:58. 2:0 - Гриценко (Коваленя, Петранговский), 23:33. 2:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 25:25. 3:1 - Кирющенков (Гниденко - меньш.), 33:16. 4:1 - Коренчук (Чернышенко, Слыш), 36:50. 4:2 - Печерских (Микулко), 38:20. 5:2 - Коренчук (Слыш, Варивода - меньш.), 56:02. "Дженералз" - "Витязь" - 8:1 (0:0, 5:0, 3:1) Шайбы: 1:0 - Скрипец (Шапиро, Н. Дворник), 23:05. 2:0 - Шпак (Шиманский, Черненко), 27:57. 3:0 - Н. Дворник (Скрипец), 28:30. 4:0- Овчинников (Костюк, Скрипец - больш.), 32:42. 5:0 - Янишевский (Костюк), 46:20. 5:1 - Кривонос (Сальников, Большаков), 43:13. 6:1- Костюк (Овчинников, Янишевский), 46:28. 7:1 - Костюк (Скрипец), 46:43. 8:1 - А. Дворник (Боевых, Шиманский), 58:56. Турнирное положение: Кременчук 35 177 59 87 Донбасс 34 178 45 84 Кривбасс 33 113 77 58 Дженералз 32 71 124 35 Белый Барс 34 82 171 24 Витязь 32 69 214 12

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