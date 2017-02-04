"Кременчук" и "Дженералз" выиграли очередные матчи УХЛ

20:03, 04 февраля 2017
Хоккей
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Команда из Кремемнчуга вышла в единоличные лидеры турнира.

В Кременчуге и Броварах состоялись матчи Украинской хоккейной лиги, которых "Кременчук" обыграл "Белый Барс" из Белой Церкви, а "Дженералз" разгромил харьковский "Витязь", сообщает официальный сайт соревнований

Матчи завершились со счетом 5:2 и 8:1, соответственно.

"Кременчук" - "Белый Барс" - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Коренчук (Кузьмик, Слыш - больш.), 8:58. 2:0 - Гриценко (Коваленя, Петранговский), 23:33. 2:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 25:25. 3:1 - Кирющенков (Гниденко - меньш.), 33:16. 4:1 - Коренчук (Чернышенко, Слыш), 36:50. 4:2 - Печерских (Микулко), 38:20. 5:2 - Коренчук (Слыш, Варивода - меньш.), 56:02.

"Дженералз" - "Витязь" - 8:1 (0:0, 5:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 - Скрипец (Шапиро, Н. Дворник), 23:05. 2:0 - Шпак (Шиманский, Черненко), 27:57. 3:0 - Н. Дворник (Скрипец), 28:30. 4:0- Овчинников (Костюк, Скрипец - больш.), 32:42. 5:0 - Янишевский (Костюк), 46:20. 5:1 - Кривонос (Сальников, Большаков), 43:13. 6:1- Костюк (Овчинников, Янишевский), 46:28. 7:1 - Костюк (Скрипец), 46:43. 8:1 - А. Дворник (Боевых, Шиманский), 58:56.

Турнирное положение:

Кременчук        35           177         59           87

Донбасс              34           178         45           84

Кривбасс            33           113         77           58

Дженералз       32           71           124         35

Белый Барс       34           82           171         24

Витязь  32           69           214         12

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