"Кременчук" обыграл "Донбасс" и стал новым лидером Украинской хоккейной лиги

В Кременчуге завершился матч лидеров регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал "Донбасс", обыграл соперника и вышел на 1-е место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 6:1.

После двух периодов, прошедших в приблизительно равной борьбе, (2:1 в пользу хозяев льда), кременчужане сломили сопротивление соперников в третьем решающем периоде, забив четыре безответных гола.

Накануне, в другом матче тура, "Кривбасс" из Кривого Рога разгромил харьковский "Витязь" со счетом 11:1.

Кременчук - Донбасс - 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)

Шайбы: 1:0 - Гниденко (Гаврик, Кирющенков), 12:46, 2:0 - Кузьмик (Коренчук) 16:54, 2:1 - Буценко (Никифоров, Лялька), 21:14, 3:1 - Кузьмик (Башко, Гниденко), 42:47, 4:1 - Гниденко, 49:05, 5:1 - Гриценко (Петранговский), 49:36, 6:1 - Петранговский (Коваленя), 52:47.

Кривбасс - Витязь - 11:1 (6:0, 2:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 - Савченко (Секирко, Рябенко), 01:06. 2:0 - Коваленко (Куцевич, Рубан), 7:11. 3:0 - Савченко, 12:02. 4:0 - Ворона (Максименко), 12:25. 5:0 - Михеёнок (Александров, Вал. Алексюк), 13:58. 6:0 - Н. А. Попов (Секирко, Савченко), 14:39. 7:0 - Свищев (Максименко, Н. А. Попов), 24:28. 8:0 - Свищев (Максименко, Ворона), 38:21. 9:0 - Савченко (Рябенко), 43:20. 10:0 - Секирко (Савченко, Рябенко), 47:13. 11:0 - Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеёнок). 11:1 - Муртищев (Кривда, Сальников), 53:37.