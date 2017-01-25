"Баффало" победил в самом результативном матче дня НХЛ и обострил борьбу за выход в плей-офф

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялись десять матчей, в самомо результативном из которых "Баффало" обыграл "Нэшвилл", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 5:4.

"Баффало" проигывал в середине третьего периода со счетом 4:2, но сумел за десять минут забить два гола и перевести игру в овертайм. На третьей минуте овертайма решающий гол забил Айхель.

Бостон — Детройт 4:3 (в овертайме) (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 03:39 Миллер — 1 (Шаллер, Мур) — 1:0, 10:59 Атанасиу — 11 (Грин, Кронвалл) — 1:1, 17:34 Маршан — 18 (Спунер, Пастрнак — больш) — 2:1, 26:25 Грин — 9 (Зеттерберг, Нюквист) — 2:2, 30:51 Татар — 11 (Зеттерберг) — 2:3, 48:20 Маршан — 19 (Бержерон, Крюг) — 3:3, в овертайме 04:13 Пастрнак — 20 (Крейчи, Карло) — 4:3

Вратари: Раск — Коро

Броски: 49 (21+12+14+2) — 26 (7+9+8+2)

Нью-Джерси — Лос-Анджелес 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

Шайбы: 00:50 Копитар — 5 (Картер, Даути — больш) — 0:1, 01:46 Пирсон — 15 (Картер, Сетогучи) — 0:2, 16:15 Мартинес — 7 (Габорик, Шор) — 0:3, 47:19 Квинси — 4 (Каммаллери, Вуд) — 1:3

Вратари: Шнайдер (Кинкейд) — Будай

Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 08:55 Фолиньо — 17 (Веннберг, Мюррей) — 0:1, 22:21 Бэйли — 7 (Таварес) — 1:1, 36:29 Кулемин — 8 (Таварес, де Хаан) — 2:1, 40:35 Нельсон — 10 (Ледди, Пелех) — 3:1, 45:21 Чимера — 10 — 4:1, 54:39 Аткинсон — 24 — 4:2

Вратари: Грайсс — Бобровский (Корписало)

Питтсбург — Сент-Луис 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 14:16 Парейко — 3 (Перрон, Пьетранджело — больш) — 0:1, 35:43 Ривс — 3 (Шеттенкирк, Бортуццо) — 0:2, 54:33 Апшолл — 5 (Перрон) — 0:3

Вратари: Мюррей — Хаттон

Монреаль — Калгари 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 19:17 Шоу — 7 (Андригетто, Питри) — 1:0, 24:53 Плеканец — 7 (меньш) — 2:0, 29:02 Радулов — 11 (Булье, Вебер — больш) — 3:0, 48:08 Карр — 2 (Митчелл, Прайс) — 4:0, 56:07 Радулов — 12 (Плеканец, Шоу — больш) — 5:0, 59:58 Беннетт — 10 (Ткачак, Хэмилтон — больш) — 5:1

Вратари: Прайс — Джонсон

Оттава — Вашингтон 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 01:46 Келли — 3 (Паятт, Классон — меньш) — 1:0, 04:10 Райан — 11 (Классон, Брассар) — 2:0, 31:57 Смит — 12 (Дзингель, Уайдмен — больш) — 3:0

Нэшвилл — Баффало 4:5 (в овертайме) (1:0, 1:2, 2:2, 0:1)

Шайбы: 08:43 Форсберг — 15 (Ярнкрок, Ирвин — меньш) — 1:0, 32:12 Гиргенсонс — 6 (Кэйн, Фрэнсон) — 1:1, 37:28 Маклеод — 3 (Вебер) — 2:1, 39:42 Айхель — 11 (Фрэнсон, Богосян) — 2:2, 45:08 Арвидссон — 12 (Джохансен, Нил — больш) — 3:2, 50:17 Нил — 17 (Ярнкрок, Рибейро) — 4:2, 54:10 Джионта — 11 (Гиргенсонс, Моулсон) — 4:3, 58:55 Окпосо — 15 (Райнхарт) — 4:4, в овертайме 02:35 Айхель — 12 (Федун, Ленер) — 4:5

Вратари: Сарос — Ленер

Виннипег — Сан-Хосе 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Шайбы: 03:59 Бернс — 21 (Кутюр, Торнтон — больш) — 0:1, 08:02 Литтл — 11 (Моррисси, Бафальен) — 1:1, 20:27 Кутюр — 16 (Бодкер, Власич) — 1:2, 38:01 Копп — 7 (Уилер, Бафальен) — 2:2, 44:00 Литтл — 12 (Моррисси, Лайне) — 3:2, 49:37 Карлссон — 6 (меньш) — 3:3, 55:27 Марло — 17 (Карпентер, Диллон) — 3:4

Вратари: Павелец — Делл

Чикаго — Тампа-Бэй 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Шайбы: 10:23 Тэйвз — 9 (Паник, Хартман) — 1:0, 18:35 Бойл — 12 (Филппула) — 1:1, 21:26 Кит — 3 (Панарин, Тэйвз) — 2:1, 42:47 Нестеров — 3 (Бойл) — 2:2, 46:14 Джонсон — 14 (Киллорн, Филппула) — 2:3, 46:44 Джонсон — 15 (Киллорн, Василевский) — 2:4, 57:55 Кучеров — 18 — 2:5

Вратари: Кроуфорд — Василевский

Даллас — Миннесота 2:3 (по буллитам) (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 13:35 Поминвилль — 8 — 0:1, 24:38 Койву — 14 (Нидеррайтер, Гранлунд — больш) — 0:2, 29:38 Сегин — 17 (Руссель, Спецца) — 1:2, 39:39 Ивс — 18 (Джейми Бенн, Спецца — больш) — 2:2

Решающий буллит: Стюарт (пятый раунд)

Вратари: Лехтонен — Дубник